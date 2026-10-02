🔴 Colombia vs. Paraguay EN VIVO | Siga acá el minuto a minuto del partido amistoso HOY

De cara al segundo encuentro de amistosos del presente parón de selecciones, Colombia se enfrentará a Paraguay en Nueva Jersey, Estados Unidos. Este será el primer encuentro entre ambos combinados nacionales tras el empate a dos goles el pasado 23 de marzo, por eliminatorias para el Mundial 2026.

El seleccionado nacional llega al partido tras empatar 1-1 contra México el pasado 26 de Septiembre. El delantero samario, Luis Javier Suárez, fue el encargado de abrir el marcador temprano al minuto 9′ tras una gran asistencia de Richard Ríos. Sin embargo, el partido fue dominado en su gran mayoría por el conjunto mexicano, que terminó por encontrar la igualdad al minuto 60′ con el joven de 17 años, Gilberto Mora.

Por parte de Paraguay, los dirigidos por Gustavo Alfaro superaron 2-0 con un doblete de Miguel Almirón a la Selección de Bolivia el pasado miércoles 27 de septiembre, el duelo fue su primer partido luego de su participación en el Mundial 2026 y también se jugó Estados Unidos.

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