Convocatoria de la Selección Colombia femenina: Linda Caicedo, gran baja para los partidos amistosos

Selección Colombia Femenina busca el título de la Liga de Naciones - Crédito Federación Colombiana de Fútbol

Luego de conseguir el histórico título de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, la Selección Colombia se alista para afrontar los encuentros amistosos correspondientes a la fecha FIFA de octubre, mismos que servirán como preparación para el Mundial Femenino del 2027.

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Frente a esto, el entrenador Angelo Marsiglia citó 23 futbolistas, listado en el que tuvo protagonismo el torneo colombiano, que concluyó con el título del Deportivo Cali y el subcampeonato de Independiente Santa Fe.

Asimismo, destacan las ausencias de referentes nacionales como lo son Linda Caicedo, Mayra Ramírez y Leicy Santos.

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Convocatoria de la Selección Colombia femenina

Arqueras: Luisa Agudelo – San Diego Wave (USA), Natalia Giraldo – América de Cali (COL) y Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA).

Luisa Agudelo – San Diego Wave (USA), Natalia Giraldo – América de Cali (COL) y Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA). Defensas: Daniela Arias – CD León (MÉX), Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (USA), Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA), Stefania Perlaza – Deportivo Cali (COL), Carolina Arias – América de Cali (COL), Daniela Arias – CD León (MÉX) y Manuela Vanegas – Brighton & Hove (ING).

Daniela Arias – CD León (MÉX), Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (USA), Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA), Stefania Perlaza – Deportivo Cali (COL), Carolina Arias – América de Cali (COL), Daniela Arias – CD León (MÉX) y Manuela Vanegas – Brighton & Hove (ING). Volantes: Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL), Daniela Montoya – Alianza Lima (PER), Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (BRA), Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (BRA), Mariana Múñoz – América de Cali (COL), Ilana Izquierdo – Tigres Feminil (MÉX) y Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (MÉX).

Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL), Daniela Montoya – Alianza Lima (PER), Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (BRA), Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (BRA), Mariana Múñoz – América de Cali (COL), Ilana Izquierdo – Tigres Feminil (MÉX) y Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (MÉX). Delanteras: Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL), Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA), Manuela Pavi – Toluca Feminil (MÉX), Valerin Loboa – Portland Thorns (USA), Gisela Robledo – Corinthians (BRA) y Kelly Ibargüen – Atlético Nacional (COL).

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Partidos de la Selección Colombia femenina en octubre

Colombia vs. Venezuela

Fecha: sábado 10 de octubre

Estadio: Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) – Isla de Margarita, Venezuela

Colombia vs. Venezuela

Fecha: martes 13 de octubre

Estadio: Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) – Isla de Margarita, Venezuela