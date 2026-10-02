Convocatoria de la Selección Colombia femenina: Linda Caicedo, gran baja para los partidos amistosos
Angelo Marsiglia citó 23 futbolistas para la fecha FIFA de octubre.
Luego de conseguir el histórico título de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, la Selección Colombia se alista para afrontar los encuentros amistosos correspondientes a la fecha FIFA de octubre, mismos que servirán como preparación para el Mundial Femenino del 2027.
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Frente a esto, el entrenador Angelo Marsiglia citó 23 futbolistas, listado en el que tuvo protagonismo el torneo colombiano, que concluyó con el título del Deportivo Cali y el subcampeonato de Independiente Santa Fe.
Asimismo, destacan las ausencias de referentes nacionales como lo son Linda Caicedo, Mayra Ramírez y Leicy Santos.
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Convocatoria de la Selección Colombia femenina
- Arqueras: Luisa Agudelo – San Diego Wave (USA), Natalia Giraldo – América de Cali (COL) y Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA).
- Defensas: Daniela Arias – CD León (MÉX), Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (USA), Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA), Stefania Perlaza – Deportivo Cali (COL), Carolina Arias – América de Cali (COL), Daniela Arias – CD León (MÉX) y Manuela Vanegas – Brighton & Hove (ING).
- Volantes: Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL), Daniela Montoya – Alianza Lima (PER), Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (BRA), Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (BRA), Mariana Múñoz – América de Cali (COL), Ilana Izquierdo – Tigres Feminil (MÉX) y Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (MÉX).
- Delanteras: Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL), Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA), Manuela Pavi – Toluca Feminil (MÉX), Valerin Loboa – Portland Thorns (USA), Gisela Robledo – Corinthians (BRA) y Kelly Ibargüen – Atlético Nacional (COL).
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Partidos de la Selección Colombia femenina en octubre
- Colombia vs. Venezuela
Fecha: sábado 10 de octubre
Estadio: Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) – Isla de Margarita, Venezuela
- Colombia vs. Venezuela
Fecha: martes 13 de octubre
Estadio: Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) – Isla de Margarita, Venezuela
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...