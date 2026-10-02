La elección del domingo en Brasil influirá en Colombia más de lo que imaginamos

La elección presidencial en Brasil puede cambiar el balance de poder entre derecha e izquierda en el mundo y tener consecuencias más allá de lo sospechado en Colombia.

Si el ganador es Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, se da como un hecho que Brasil entraría en el escudo de las Américas de Donald Trump y que el gobierno de Colombia tendría como aliado al jugador más grande de la región para la estrategia “anti izquierda”, que viene creciendo en el continente.

Si gana Lula da Silva, Brasil seguirá siendo junto con México, un contrapeso importante para la llamada doctrina Donroe del gobierno de Estados Unidos.

El presidente Lula ha dicho que la relación con Colombia trasciende la ideología de los presidentes de turno. Sin embargo, la política influye mucho en las decisiones del tercer socio comercial de nuestro país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se acostumbró a meterse en elecciones ajenas y a recomendar candidatos, curiosamente no lo ha hecho en el caso de Brasil. Es público que se caen bien con el octogenario Lula da Silva, quien con cordialidad pero con bastante firmeza ha dicho que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”.

Apenas anoche Trump afirmó sobre las elecciones brasileñas: “Las estoy siguiendo muy de cerca. Es un país muy importante. La gente de Brasil es fantástica. Son unas elecciones muy importantes”.

Sin embargo, no le ha hecho guiño al candidato ultraderechista Flavio Bolsonaro, a quien recibió en la Oficina Oval en mayo de este año y quien es el más cercano ideológicamente a él.

Siete encuestas muestran que hay un empate técnico dentro del margen de error entre Lula que aspira a su cuarto mandato y Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por un plan de golpe de Estado contra Lula.

La pugnacidad de la batalla ha sido tal que incluso el Cristo Redentor y la Virgen de Aparecida han entrado a jugar. Bolsonaro, reconocido evangélico, dijo en algún momento que Jesucristo debía ser declarado protector del país y para muchos católicos ese pronunciamiento sería un intento de desconocer a Nossa Senhora Aparecida, consagrada hace muchos años como patrona de Brasil.

Bolsonaro negó que ese fuera su propósito, pero la polémica religiosa sigue marcando preferencias electorales.

Para comentar esta elección apasionante estuvo en El Reporte Coronell el exembajador de Colombia en Brasil y exministro Guillermo Rivera.

Las encuestas también dice que es casi seguro que habrá una segunda vuelta que se cumplirá el domingo 25 de octubre.

La decisión del país más grande de Suramérica impactará de manera definitiva el mapa global de poder y se convertirá en la antesala de las elecciones de medio término en Estados Unidos que tendrá lugar el martes 3 de noviembre y determinarán si el presidente Trump conserva o no el control sobre la Cámara y el Senado.