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“Para eso no está el instituto”: Elvira Cuervo sobre polémica con director del Caro y Cuervo

Elvira Cuervo de Jaramillo es exministra de Cultura y descendiente del reconocido filólogo colombiano Rufino José Cuervo, cuyo apellido quedó para siempre plasmado en el Instituto Caro y Cuervo, la máxima institución en investigación científica de la lengua española en Colombia.

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Cuervo Jaramillo opinó en 6AM W de Caracol Radio sobre la polémica en torno a la utilización de las redes del Instituto Caro y Cuervo para la emisión de opiniones personales de su director Sergio Esteban Vélez.

¿Qué opinión tiene de las palabras de Sergio Esteban Vélez, director del ICC?

Elvira Cuervo destacó el papel “rector” que tiene el instituto frente al lenguaje castellano y rechazó que desde la dirección del mismo se incurra en juicios morales representando el nombre del mismo.

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La exministra, tataranieta de Rufino José Cuervo, criticó los comentarios editoriales de Vélez sobre el autor Andrés Caicedo, enalteciendo la “sensibilidad”, “espiritualidad” y “valentía” de él y otras figuras, como los poetas José Asunción Silva y su propio tío abuelo, Emilio Cuervo Márquez, quien también decidió quitarse la vida en Francia.

“Para eso no está el Instituto Caro y Cuervo. Se ha debido entonces pronunciar hace cien años sobre la decisión de Emilio Cuervo Márquez. Eso no les corresponde. Lo que nos corresponde es velar sobre el lenguaje, no opinar sobre hechos alrededor, ajenos a él”, expresó.

¿Cuál debe ser la función del Caro y Cuervo?

La exembajadora de Colombia ante la ONU recomendó que el Caro y Cuervo se dedique a su función de “defensa del lenguaje”, en respuesta a las formas de expresión que emplean actualmente los jóvenes.

“Yo creo que el ICC debe estar dedicado a la defensa del lenguaje. Hoy en día, pues, como usted lo ha oído muy bien, los jóvenes están utilizando un lenguaje absolutamente soez y vulgar, que no debe ser admitido por la sociedad; ahí debe trabajar el Instituto con el Ministerio de Educación de manera conjunta y paralela”, sentenció.

Escuche la entrevista completa:

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