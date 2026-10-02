Instituto Caro y Cuervo no puede ser el púlpito del director Vélez: exdirectora de Idartes

Catalina Valencia habló de la polémica del director del Instituto Caro y Cuervo, Sergio Esteban Vélez. Foto: Secretaría de Educación de Bogotá, Instituto Caro y Cuervo.

Catalina Valencia, exdirectora del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió a la polémica del director del Instituto Caro y Cuervo, Sergio Esteban Vélez, quien publicó un video institucional en el que califica la muerte y el suicidio del escritor Andrés Caicedo como un “pliego de cargos morales” y una “trampa mortal” provocada por su rechazo absoluto a las normas y a la institucionalidad.

La también exsecretaria de Cultura de Bogotá señaló que las opiniones personales deben estar alejadas de las cuentas institucionales, en este caso el Instituto Caro y Cuervo.

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“Yo creo que el (Instituto) Caro y Cuervo no puede convertirse en el pulpito personal de su director. El problema no es que el señor Vélez tenga una lectura crítica de Andrés Caicedo, tiene todo el derecho a tenerla, el problema es que esa lectura se difundió desde los canales oficiales de una institución pública dedicada a la investigación”, afirmó.

La exdirectora de Idartes calificó esta situación como algo grave y ahí se relacionaba la rebeldía de Caicedo y su rechazo a las normas con su autodestrucción.

“Una cosa es la opinión del director y otra muy distinta a la voz del Instituto, el Caro y Cuervo no puede tener una lectura oficial de Andrés Caicedo. Es decir, a Caicedo se le está reduciendo a una moraleja cuando la literatura existe precisamente para escapar de las moralejas”, aseguró.

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Catalina Valencia detalló que el punto más problemático, intelectualmente, es convertir una vida y una obra extraordinariamente complejas como la de Caicedo en una secuencia casi casual, rebeldía, rechazo a la institucionalidad y autodestrucción.

“A mí me parece que la discusión de fondo es la libertad académica y no es una pelea entre izquierda y derecha. Este episodio adquiere otra dimensión porque Vélez ya había calificado al instituto como un fortín del marxismo cultural y había cuestionado publicaciones asociadas con una agenda UOC y eso no prueba por sí mismo que el Instituto está haciendo objeto de adoctrinamiento, pero sí hace legítima una pregunta sobre su rumbo”, añadió.

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