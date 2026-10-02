Escritora Margarita Posada cuestionó al director del Instituto Caro y Cuervo por polémicos mensajes

La escritora Margarita Posada se pronunció sobre la polémica del director del Instituto Caro y Cuervo, Sergio Esteban Vélez

La escritora Margarita Posada pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y cuestionó al director del Instituto Caro y Cuervo, Sergio Esteban Vélez, quien generó una fuerte polémica en la comunidad cultural colombiana al publicar un video institucional en el que califica la muerte y el suicidio del escritor Andrés Caicedo como un “pliego de cargos morales” y una “trampa mortal” provocada por su rechazo absoluto a las normas y a la institucionalidad.

Posada señaló que el verdadero problema fue que Sergio Vélez uso las redes institucionales de la entidad pública para realizar opiniones personales, ya que se debe preservar y salvaguardar el patrimonio lingüístico y literario del país.

De igual manera, cuestionó la manera de abordar el suicidio y las opiniones que tiene sobre las enfermedades mentales.

“Yo no lo romantizo (hablar del suicidio), pero tampoco hablo del síntoma más grave de cualquier trastorno mental, como lo es el suicidio, como si fuera una escogencia de una persona, y asociándolo como si fuera una escogencia de una persona, con la falta de obediencia hacia las reglas y la institucionalidad. Es que de verdad, este personaje parece creado”, afirmó.

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