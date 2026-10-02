“Un sermón muy tonto”: Héctor Abad Faciolince sobre mensaje del director del Instituto Caro y Cuervo

El escritor y periodista Héctor Abad Faciolince pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre el director del Instituto Caro y Cuervo, Sergio Esteban Vélez, quien generó una fuerte polémica en la comunidad cultural colombiana al publicar un video institucional en el que califica la muerte y el suicidio del escritor Andrés Caicedo como un “pliego de cargos morales” y una “trampa mortal” provocada por su rechazo absoluto a las normas y a la institucionalidad.

Abad mencionó que Sergio Vélez era conocido como el niño poeta en Medellín, cuando era un infante, y que sigue manteniendo un estilo pueril, pero que eso no se ve bien en un adulto.

“En sus opiniones me parece que no ha perdido esa puerilidad, que a veces eso está bien, es bonito, pero en un hombre adulto es un poco ridículo. Yo creo que empezar a pontificar así sobre el suicidio, sobre la vida de dos personas que han cumplido 50 años de muerto este año, podría seguir con León de Graves, que es el tercero, que también seguramente. Le parecerá muy anárquico y además usar en el caso de Andrés Caicedo el suicidio me parece arriesgado y además como lo hace él muy tonto”, señaló.

El escritor y periodista afirmó que el suicidio es algo complejo que se debe respetar, analizar y es una decisión que han tomado en la historia personas importantes como grandes filósofos, uno de ellos fue Séneca.

“Él dice que nos perdimos un premio Nobel y. por ejemplo uno de los libros de García Márquez, de los primeros libros, lo que plantea la importancia que le daba García Márquez a ese tema la hojarasca empieza precisamente con un suicidio, al suicidio se han dedicado muchísimos ensayos, es un tema complejo, no es que uno esté a favor o en contra del suicidio, es que cada caso es distinto”, expresó.

Por último, Abad añadió: “a mí me resulta pueril y ridículo, es decir, es que es un sermón muy tonto, muy superficial, porque en este gremio y, sobre todo en el gremio de los poetas, al que él pertenece, hasta se ha dicho que el mayor riesgo profesional de los poetas es el suicidio, precisamente por su contacto muy sensible con todo lo que ocurre”.

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