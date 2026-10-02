Imágenes: Hinchas de Portugal rinden homenaje a Cristiano Ronaldo y critican al DT Jorge Jesús

El abandono de Cristiano de la concentración de la selección de Portugal ha provocado bastantes reacciones en el país luso en el que no se habla de otra cosa. Han aparecido varias pancartas alrededor de la ciudad de Lisboa mostrando el apoyo al capitán portugués y lanzado criticas al entrenador Jorge Jesús.

Se puede leer en las pancartas el mensaje que dice: “Gracias por todo lo que le has dado a Portugal, Cristiano Ronaldo. Siempre serás nuestro capitán.”

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La Federación ya emitió un comunicado tras la marcha de Cristiano el pasado martes. En aquel momento sólo hacía referencia a los intereses deportivos del equipo. “Toda la delegación mantiene el foco absoluto en los próximos compromisos de la selección nacional y en la consecución de los objetivos definidos”, señaló el organismo.

¿Qué ha dicho Cristiano?

Por parte CR7, el atacante habló por medio de sus redes sociales donde aseguró que en los próximos días hablará del por qué tomó la decisión de salir de la convocatoria del seleccionado luso. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

Rueda de prensa de Jesús

Tras la victoria 4-2 sobre Dinamarca, el estratega portugués Jorge Jesús tocó el tema en la rueda de prensa porterior al encuentro.

“Explicaré todo después del último partido. Llevo muchos años en el fútbol y sé que no hice nada que debería haber causado que las cosas fueran diferentes”, dijo. “Después del partido contra Noruega, hablaremos de este tema. No me esconderé ni huiré de él”.

Por parte de los jugadores, el defensor Renato Veiga habló “Soy muy cercano a Cris, pero recibí ordenes de no tocar el tema o hablar al respecto”.

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Por otra parte, el mediocampista luso, Vitinha destacó el trabajo del nuevo entrenador portugués “Intentamos mantenernos al margen de esa historia. Nos centramos en el partido y fue una actuación increíble...Se puede ver que el trabajo del entrenador Jorge Jesús está surtiendo efecto en nosotros”.

El presidente de la federación portuguesa, Pedro Proença trabaja para realizar una reunión con Cristiano y el seleccionador con el fin firmar la paz y dar un final con respeto y dignidad para el jugador.