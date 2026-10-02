Comunidades indígenas del Magdalena, Guajira y Cesar solicitaron no ser involucradas en el conflicto

Santa Marta

Durante una audiencia pública realizada en Santa Marta, para socializar el proyecto de ley que busca reconocer y proteger el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, representantes de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, insistieron en la necesidad de avanzar en medidas que permitan proteger integralmente este territorio y garantizar que las comunidades ancestrales no sean involucradas ni revictimizadas por el conflicto armado entre grupos ilegales y las autoridades.

Saul Tobías Mindiola Romo, líder del pueblo Arhuaco y miembro de la Unidad Técnica Legislativa de la senadora Patricia Caicedo, señaló que los pueblos indígenas no hacen parte del conflicto que actualmente afecta diferentes sectores de la Sierra Nevada y pidió que cualquier intervención en el territorio tenga en cuenta la presencia y autonomía de las comunidades.

A través de un comunicado habían expresado su preocupación frente a los hechos de violencia registrados en el territorio ancestral, particularmente en el sector de Quebrada del Sol, territorio tradicionalmente habitado por comunidades de los pueblos Arhuaco, Wiwa y Kogui.

“Los pueblos indígenas no estamos en el conflicto, no hacemos parte del conflicto, tampoco hemos hecho parte de la política nacional. En ese sentido el conflicto que se presenta en la Sierra Nevada es desastroso, que genera no solamente distorsión frente a lo que somos como pueblo, sino que empaña este territorio”, dijo el líder Arhuaco Saul Tobías Mindiola Romo a Caracol Radio.

El líder arhuaco también cuestionó que algunas intervenciones en el territorio no contemplen adecuadamente la presencia de las comunidades indígenas. “Cuando no estamos en el conflicto, pues nos encontramos en el fuego cruzado”, manifestó, al insistir en que se requiere una actuación estatal con enfoque diferencial que evite nuevas afectaciones y garantice la protección de los pueblos indígenas.

Sus declaraciones se dan en el marco de una iniciativa legislativa que busca declarar a la Sierra Nevada de Santa Marta como patrimonio biocultural de la Nación y establecer herramientas para su protección integral. Para Mindiola Romo, la propuesta representa una oportunidad para que el Estado asuma responsabilidades concretas frente a la conservación de este territorio, independientemente del gobierno de turno.