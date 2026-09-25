Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta expresa su preocupación ante hechos de violencia

Santa Marta

El Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta expresa su profunda frente a los hechos de violencia registrados en el territorio ancestral, particularmente en el sector de Quebrada del Sol, territorio tradicionalmente habitado por comunidades de los pueblos Arhuaco, Wiwa y Kogui.

Ante lo ocurrido hace un llamado a todos los actores armados para que respeten la vida, la integridad, la dignidad y la autonomía de las comunidades indígenas y se abstengan de desarrollar acciones armadas dentro o en las inmediaciones de los territorios ancestrales.

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Asimismo, reiteran su llamado a la paz, el diálogo, la armonía y la resolución pacífica de los conflictos, y a mantener la Sierra Nevada de Santa Marta libre de cualquier forma de violencia que altere la tranquilidad de sus habitantes y el equilibrio espiritual del territorio sagrado del Corazón del Mundo.