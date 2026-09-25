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25 sep 2026 Actualizado 11:53

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Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta expresa su preocupación ante hechos de violencia

Reiteran su llamado a la paz, el diálogo, la armonía y la resolución pacífica de los conflictos.

Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta expresa su preocupación ante hechos de violencia/ Cabildo Arhuaco Magdalena-Guajira- Sierra Nevada.

Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta expresa su preocupación ante hechos de violencia/ Cabildo Arhuaco Magdalena-Guajira- Sierra Nevada.

Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta expresa su preocupación ante hechos de violencia/ Cabildo Arhuaco Magdalena-Guajira- Sierra Nevada.
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El Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta expresa su profunda frente a los hechos de violencia registrados en el territorio ancestral, particularmente en el sector de Quebrada del Sol, territorio tradicionalmente habitado por comunidades de los pueblos Arhuaco, Wiwa y Kogui.

Ante lo ocurrido hace un llamado a todos los actores armados para que respeten la vida, la integridad, la dignidad y la autonomía de las comunidades indígenas y se abstengan de desarrollar acciones armadas dentro o en las inmediaciones de los territorios ancestrales.

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Asimismo, reiteran su llamado a la paz, el diálogo, la armonía y la resolución pacífica de los conflictos, y a mantener la Sierra Nevada de Santa Marta libre de cualquier forma de violencia que altere la tranquilidad de sus habitantes y el equilibrio espiritual del territorio sagrado del Corazón del Mundo.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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