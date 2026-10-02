Bogotá prepara desde ya la cultura ciudadana que acompañará la llegada de la primera línea del Metro

Para una ciudad que ha esperado durante décadas su primera línea de Metro, aprender a convivir con ella será casi tan importante como construirla. Ese fue uno de los principales planteamientos de Metro 20: cultura ciudadana y apropiación de los espacios, encuentro realizado en la Universidad EAN y liderado por Bogotá Cómo Vamos donde representantes de la administración distrital y del sector cultural discutieron cómo preparar a Bogotá para relacionarse con una infraestructura que transformará su movilidad y sus espacios públicos.

El encuentro partió con datos claves sobre las expectativas de la población: el 95 % de los ciudadanos considera que el Metro ya es una realidad, el 90 % está ilusionado con su llegada y nueve de cada diez manifiestan disposición a cumplir las normas del sistema. Para Bogotá Cómo Vamos, organizador del espacio, el desafío consiste ahora en convertir esa expectativa en comportamientos cotidianos de cuidado, respeto y convivencia.

En ese sentido, la conversación también puso sobre la mesa que el Metro no debe entenderse únicamente como una infraestructura para desplazarse. Sus estaciones tendrán espacios comerciales y zonas de libre circulación, por lo que estarán llamadas a convertirse también en lugares de encuentro. La apropiación de estos espacios, según lo discutido, dependerá de la participación ciudadana, la cultura, la memoria y la identidad de cada sector.

Cultura para darle identidad a las nuevas estaciones

Margarita Díaz, directora general del Festival Internacional de Cine de Cartagena y exdirectora de la FUGA. | Foto: Pedro Camelo Ampliar Margarita Díaz, directora general del Festival Internacional de Cine de Cartagena y exdirectora de la FUGA. | Foto: Pedro Camelo Cerrar

Margarita Díaz, directora general del Festival Internacional de Cine de Cartagena y exdirectora de la FUGA, planteó que la cultura puede ser una via para transformar los territorios y generar nuevas formas de relacionarse con ellos. Su experiencia en procesos de apropiación del Bronx fue uno de los referentes utilizados para pensar lo que podría ocurrir alrededor de las estaciones del Metro.

“No hay mejor manera, mejor herramienta para apropiarse y transformar un espacio, un territorio, como la cultura”, afirmó Díaz. Para la gestora cultural, no basta con esperar a que las estaciones estén terminadas para decidir cómo serán habitadas.

Su propuesta apunta a que cada terminal pueda reflejar las particularidades del territorio donde se encuentra. En tal sentido, Díaz pidió permitir que ciudadanos, artistas, creadores y emprendedores culturales experimenten con diferentes usos y participen en la construcción de esos espacios antes de que entre en operación el sistema.

“Hay que perderle el miedo a explorar y a invitar a la comunidad”, sostuvo. En su opinión, las estaciones no pueden diseñarse únicamente desde los escritorios o a partir de los renders de la infraestructura: deben incorporar las identidades y necesidades de las comunidades que las rodean.

Bogotá quiere anticiparse a los comportamientos

Miguel Silva Moyano, secretario general de Bogotá. | Foto: Pedro Camelo Ampliar Miguel Silva Moyano, secretario general de Bogotá. | Foto: Pedro Camelo Cerrar

Desde la administración distrital, Miguel Silva Moyano, secretario general de Bogotá, explicó que la estrategia de cultura ciudadana alrededor del Metro ya está en marcha, incluso años antes de que comience su operación. La apuesta parte, según dijo, de investigar cómo se comportan los ciudadanos, cuáles son sus expectativas y qué creencias tienen actualmente sobre el transporte público para diseñar acciones que permitan modificar aquellas conductas que puedan afectar el funcionamiento del nuevo sistema.

“Hay que conocer los comportamientos de la gente antes de diseñar”, señaló Silva Moyano. Por eso, la administración busca que el Metro sea también una oportunidad para actualizar comportamientos en otros espacios de la ciudad y no solamente dentro de las estaciones.

Esta perspectiva tendrá que responder además a las particularidades de una ciudad como Bogotá. Silva Moyano sostuvo que no se puede trasladar automáticamente el modelo de cultura ciudadana de otras ciudades, porque la capital tiene características propias, entre ellas una sociedad diversa y con una alta valoración de las libertades individuales. Por eso, defendió la construcción de un modelo específico a partir de investigación y experimentación.

En ese proceso se inscribe Bogotá Modo Metro, iniciativa que busca anticipar comportamientos antes de la entrada en operación comercial, prevista para marzo de 2028. El secretario explicó que la movilidad también tiene una dimensión emocional y que el Metro debe contribuir a transformar la experiencia que hoy tienen los ciudadanos en el transporte público.

Entre los ejercicios desarrollados está Kilómetro Cero, una experiencia que permitió a 40 adultos mayores, algunos de ellos con décadas de espera por el Metro, realizar el primer viaje y conocer la infraestructura.

Laura Ospina, coordinadora de Comunicaciónes de Bogotá Como Vamos. | Foto: Pedro Camelo Ampliar Laura Ospina, coordinadora de Comunicaciónes de Bogotá Como Vamos. | Foto: Pedro Camelo Cerrar

Otro ejercicio fue el vocímetro, con el que la administración exploró qué características debería tener la voz o las voces del Metro y qué tono deberían tener sus mensajes. La iniciativa ya había recibido más de 50.000 participaciones y buscaba recoger la diversidad de acentos que caracteriza a Bogotá, en lugar de partir de la idea de un único “acento bogotano”.

El reto planteado en Metro 20 es, por tanto, preparar a la ciudad antes de que el sistema comience a operar. La construcción de infraestructura tendrá que ir acompañada de una construcción social que permita que los ciudadanos reconozcan las estaciones y sus alrededores como espacios propios. “El Metro debe ayudar a resolver ese dolor, que hoy existe alrededor del transporte público, pero también abrir la posibilidad de modificar comportamientos y formas de relacionarse con la ciudad”, concluyó el secretario.