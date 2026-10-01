Juez envía a prisión a implicados en caso de robo y lesiones a extranjero en Bogotá

Un juez de la República envió a la cárcel a dos hombres señalados de asaltar y herir a un ciudadano alemán en el norte de Bogotá. La decisión judicial se conoció tras la legalización de su captura por el delito de hurto.

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, difundió las imágenes de los procesados a través de las redes sociales.

“Hoy fueron enviados a la cárcel por un juez de la República, y tendrán que responder por hurto calificado y agravado y por falsedad marcaria, ya que se movilizaban en una motocicleta con placas falsas”, indicó el mandatario local

Los dos señalados delincuentes fueron capturados el mismo día gracias a la reacción de ciudadanos, miembros de un esquema de seguridad y policías que intervinieron para evitar que escaparan. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Cabe indicar que el asalto ocurrió el pasado martes 29 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 5:30 p.m., en las inmediaciones de la calle 100 con carrera 8, en la localidad de Chapinero.

Los delincuentes interceptaron a la víctima desde una motocicleta para robarle un reloj de alta gama. Al oponer resistencia, el ciudadano extranjero fue golpeado y lesionado con un arma traumática.

El caso quedó registrado en videos que circularon en redes sociales, en los que se observa a la víctima lesionada y a varios ciudadanos reteniendo a los señalados antes de la llegada de las autoridades.