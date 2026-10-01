Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 oct 2026 Actualizado 11:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal por más de 60 mil millones a la EAAB

El proceso está relacionado con descuentos tributarios ambientales incluidos en las declaraciones de renta de la EAAB de los años 2018 y 2019.

Contraloría de Bogotá. Foto: suministrada.

Contraloría de Bogotá. Foto: suministrada.

Contraloría de Bogotá. Foto: suministrada.
Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

La Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, a dos funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por $60.178.398.000 dentro del proceso relacionado con las declaraciones de renta de la EAAB correspondientes a los años gravables 2018 y 2019.

El proceso se originó por descuentos tributarios ambientales que no contaban con la certificación o los soportes necesarios para acreditar su procedencia.

“Este organismo de control estableció un posible detrimento de $60.178 millones por el uso de descuentos tributarios ambientales que no contaban con los soportes requeridos, situación que generó sanciones e intereses por parte de la DIAN”, dijo subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, Diego Samudio.

Según el informe, la DIAN impuso a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sanciones por $2.483.169.000 e intereses moratorios por $37.894.518.000 para la vigencia 2018. Para 2019, las sanciones fueron de $1.486.535.000 y los intereses moratorios alcanzaron $18.314.176.000.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado