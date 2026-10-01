Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal por más de 60 mil millones a la EAAB

La Contraloría de Bogotá imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, a dos funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, por $60.178.398.000 dentro del proceso relacionado con las declaraciones de renta de la EAAB correspondientes a los años gravables 2018 y 2019.

El proceso se originó por descuentos tributarios ambientales que no contaban con la certificación o los soportes necesarios para acreditar su procedencia.

“Este organismo de control estableció un posible detrimento de $60.178 millones por el uso de descuentos tributarios ambientales que no contaban con los soportes requeridos, situación que generó sanciones e intereses por parte de la DIAN”, dijo subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, Diego Samudio.

Según el informe, la DIAN impuso a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sanciones por $2.483.169.000 e intereses moratorios por $37.894.518.000 para la vigencia 2018. Para 2019, las sanciones fueron de $1.486.535.000 y los intereses moratorios alcanzaron $18.314.176.000.