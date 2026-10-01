“Bogotá no necesita militarización, ya trabaja de la mano con el ejército”: Distrito responde

Soldados que recibieron honores durante la "Operación Esperanza", en Bogotá, Colombia, el 26 de junio de 2023. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

El distrito le respondió al concejal Julián Uscátegui y su hermano, el representante a la cámara, José Jaime Uscátegui, quienes le solicitaron al presidente Abelardo de la Espriella militarizar tres localidades de la ciudad, según ellos, por el control criminal que estarían ejerciendo algunas bandas delincuenciales en Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.

“Pensar que en Bogotá no ha participado el ejército en la construcción de seguridad o es un desconocimiento de las condiciones de la ciudad y del trabajo que se hace acá o por el contrario, es una mala lectura del panorama estrategico”, aseguró el Secretario de Seguridad, César Restrepo.

Así mismo aseguran que las acciones contra el crimen en Bogotá se dan en acompañamiento con el ejército, a través de su Brigada 13, quienes operan con más de 10 mil soldados en la ciudad y el departamento de Cundinamarca; quienes a su vez contribuyen para la reducción de algunos delitos como el homicidio, que según el Secretario de Seguridad, se ha logrado reducir hasta en un 9% en localidades como Ciudad Bolívar, una de las que se propone militarizar.

“Pretender que la entrada del ejército sea una novedad, es desconocer que el ejército ya está adentro.”, con esta afirmación César Restrepo, Secretario de Seguridad, resaltó la labor que realizan los uniformados; así mismo reconoció que la ciudad tiene un déficit en su pie de fuerza:

“Si la preocupación es que la lucha contra el crimen tiene que dar más resultados, pues, necesitamos más policías. Necesitamos más investigadores. Necesitamos procesos en la rama judicial que avancen más rápido y que castiguen.”

Desde la academia aseguran que la “posibilidad real de acción en la militarización de Bogotá” no tiene sentido; según Andrés Nieto, Director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidada Central, en la ciudad ya existen patrullajes mixtos, entre Policía y Ejército.

“Recordemos que esta es una medida para una grave alteración del orden público: como un grupo armado, un tema de terrorismo. y Bogotá, según los mismos datos de las autoridades no tiene presencia operativa de grupos armados, resultado: no es tan viable militarizar por lo menos, no en la lógica jurídica.”, aseguró el acádemico.

Así mismo desde el distrito, aseguran que trabajan de la mano con el Gobierno Nacional para reducir el accionar criminal de algunas bandas en la ciudad y que han sido priorizados por Abelardo de la Espriella en la creación de Bloques de Seguridad Urbana.