Son Cartagena, Mr. Black, Karen Lizarazo y David Pabón: juntos en el preludio de Canapote

Este viernes 2 de octubre, la Localidad Histórica y del Caribe Norte se vestirá de fiesta con el desarrollo del primer Preludio Cultural, una jornada que en esta oportunidad rendirá homenaje al capuchón como icono de la memoria y la irreverencia festiva.

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La celebración comenzará a las 4:00 p.m. con un gran desfile folclórico que partirá desde el parqueadero del barrio 7 de Agosto (al lado de la pista del aeropuerto). La ruta avanzará de manera paralela al Caño Juan Angola, atravesando los sectores de Santa María, 7 de Agosto, Crespito y Daniel Lemaitre, hasta culminar en la Plaza de Canapote.

En el desfile participarán 18 agrupaciones artísticas y comparsas locales, acompañadas por los Grandes Lanceros, los lanceros guardianes, los actores festivos, las candidatas al Reinado Popular de la Independencia, las agrupaciones de músicos ganadores de la convocatoria del IPCC y las autoridades distritales.

“Arrancamos con toda la fuerza en Canapote porque la fiesta se siente viva es en los barrios, con la gente y con la alegría de nuestras comunidades. Invitamos a todos los cartageneros a gozarse este primer preludio en orden, en paz y con el orgullo de celebrar nuestra tradición de libertad”, afirmó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay.

Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón, destaca el valor de esta puesta en escena en el territorio. “Con el preludio de la Localidad 1 abrimos paso a una programación descentralizada que dignifica a nuestros hacedores de tradición. Canapote será el punto de encuentro para reencontrarnos con la iconografía del capuchón y disfrutar del talento de nuestras candidatas y artistas en un ambiente pensado para la integración familiar”, sostuvo la funcionaria.

Durante el show central en la Plaza de Canapote se otorgarán significativos reconocimientos y homenajes a destacados líderes comunitarios que han dedicado su vida al desarrollo cultural, social e histórico del barrio.

La nómina musical encargada de poner a bailar a los asistentes estará integrada por Son Cartagena, Mr. Black, Karen Lizarazo y David Pabón, quienes acompañarán la pasarela oficial de las candidatas populares y la muestra folclórica de la noche.