Bancos del centro de Magangué permanecen bajo monitoreo de las autoridades

Con la llegada de la quincena y el aumento de ciudadanos que acuden a retirar, consignar o movilizar dinero, la Policía Nacional reforzó su presencia en las entidades bancarias del centro de Magangué, con el propósito de cerrarle el paso a los delincuentes y evitar que los usuarios se conviertan en víctimas de hurto.

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Las jornadas son adelantadas por uniformados de las Zonas de Atención Policial y gestores comunitarios, quienes recorren bancos, cajeros automáticos y sectores de mayor movimiento comercial para brindar recomendaciones de autoprotección y mantener contacto directo con comerciantes y usuarios.

Durante las actividades, los policías entregan a los ciudadanos los números telefónicos de las patrullas de vigilancia de cada sector, con el fin de que puedan comunicarse directamente ante cualquier situación sospechosa o requerimiento que demande la presencia de las autoridades.

Una de las principales recomendaciones es evitar retirar grandes cantidades de dinero sin solicitar previamente el acompañamiento de la Policía. Este servicio puede ser requerido por los ciudadanos y no tiene ningún costo.

“Queremos recordarles a los ciudadanos que el acompañamiento policial para el retiro o traslado de importantes sumas de dinero es completamente gratuito. No se expongan innecesariamente; soliciten el apoyo de nuestros uniformados y reporten oportunamente cualquier persona o vehículo sospechoso”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía también recomienda no aceptar ayuda de personas desconocidas al momento de realizar transacciones en cajeros automáticos, evitar contar dinero en lugares visibles y abstenerse de suministrar información sobre movimientos bancarios a terceros.

Estas acciones preventivas buscan reducir modalidades delictivas como el denominado fleteo y fortalecer la seguridad en uno de los sectores de mayor circulación de personas y dinero en Magangué, especialmente durante los días de pago y quincena.

La Policía Nacional anunció que mantendrá estos controles y jornadas de prevención en el sector bancario y comercial del municipio, al tiempo que reiteró el llamado a la ciudadanía para trabajar de manera articulada con las patrullas: una llamada oportuna y una medida de prevención pueden evitar que el dinero de meses de trabajo termine en manos de los delincuentes.