Mes de Prevención y Concientización del cáncer de mama en Cartagena: torre del reloj será rosa

Con el lema “Unidos por lo Único” y el llamado a generar conciencia sobre el impacto del cáncer de mama en la sociedad, se dará inicio a la agenda conmemorativa del Mes Rosa, liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La agenda se inicia este 1 de octubre con el encendido en color rosa de la icónica Torre del Reloj, en un acto simbólico que se complementará con una feria de servicios, donde la ciudadanía podrá recibir información sobre prevención, detección temprana y rutas de atención para el cáncer de mama.

Las actividades continuarán durante todo el mes de octubre con una variada programación que incluye la Ruta Amor Rosa, a través de jornadas de sensibilización en las estaciones del sistema de transporte masivo Transcaribe, universidades, centros comerciales y otros sectores de la ciudad.

La gran jornada de movilización tendrá como escenario este año la Plaza de Variedades, contigua al parque Espíritu del Manglar, el domingo 25 de octubre, a partir de las 6:00 a. m. La caminata se extenderá hasta el Centro Histórico de Cartagena, como un espacio para promover la prevención, la detección temprana y el acompañamiento a quienes enfrentan esta enfermedad.

Desde el Dadis, el director de la entidad, Rafael Navarro España, hizo un llamado a hombres y mujeres a realizarse periódicamente el autoexamen y a estar atentos a cualquier cambio o anomalía en las mamas. Asimismo, recomendó consultar con los profesionales de la salud para determinar, de acuerdo con la edad y los factores de riesgo individuales, la periodicidad de los estudios de tamizaje.

El médico Navarro agregó que “la detección temprana facilita el diagnóstico y con ello el tratamiento y, lo más importante, le puede salvar la vida al paciente”.

De acuerdo con cifras del Dadis, en Cartagena, con corte a junio de 2026, se registraron 196 casos nuevos de cáncer de mama, entre ellos, dos hombres y 16 fallecimientos asociados a esta enfermedad.

La Agenda Rosa cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación, Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), Transcaribe, IPS y EPS, así como las fundaciones Centro Radio Oncologico de Cartagena, Mujeres por sus Senos , Dragon Boat, Fongovida y las universidades del Sinu, Rafael Nuñez, San Buenaventura, UniMayor, UniTecnar y Elyon Yireh entidades, instituciones y organizaciones que se suman a las acciones de prevención, sensibilización y promoción de la detección temprana del cáncer de mama en Cartagena.