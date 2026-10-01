Reparación de tubería en Pasacaballos reporta 30% de avance

Aguas de Cartagena avanza en la reparación de una tubería de 45 pulgadas, ubicada en el corregimiento de Pasacaballos, que transporta cerca del 50% del agua cruda requerida para el abastecimiento de la ciudad.

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La rotura fue identificada después de culminar la Parada Técnica programada. Desde entonces, equipos técnicos, y maquinaria especializada se encuentran en el sitio para atender la situación.

Los trabajos presentan una alta complejidad debido a que, en el área de intervención, confluyen dos tuberías de gas de alta presión, de 16 y 18 pulgadas, además de la conducción de agua. Para evitar afectar estas redes, se implementó un procedimiento de reparación interna.

Actualmente se adelantan las labores de drenaje. Una vez culminen, personal especializado ingresará a la tubería y avanzará por el interior de la misma hasta llegar al punto de la rotura, ubicado a más 50 metros de distancia y a 8 metros de profundidad.

Esta metodología permite atender la avería sin realizar una excavación de gran magnitud, reduciendo los riesgos para las redes existentes y protegiendo a las personas en la obra. Se reporta un 30% de avance en la maniobra.

Aguas de Cartagena mantiene sus capacidades técnicas y operativas concentradas en esta intervención para avanzar en la reparación y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.