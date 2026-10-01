Delitos de alto impacto bajaron durante septiembre en Cartagena: Policía Metropolitana

La Policía Nacional en Cartagena, presentó el balance de las acciones operativas y preventivas desarrolladas durante el mes de septiembre de 2026, destacando importantes resultados en la lucha contra los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.

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Durante este periodo se lograron 478 capturas, de las cuales 436 fueron realizadas en flagrancia y 42 mediante orden judicial, evidenciando la efectividad de los controles, patrullajes y acciones investigativas adelantadas por las unidades policiales en los diferentes sectores de la ciudad.

Entre los resultados más destacados se encuentran las capturas por delitos de alto impacto, con 92 personas capturadas por fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, así como 175 capturas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y 53 capturas por el delito de hurto en todas sus modalidades.

En materia de prevención y control de los delitos contra la vida, fueron capturadas 12 personas por homicidio, mientras que las unidades operativas fortalecieron las acciones orientadas a prevenir los delitos que afectan el patrimonio económico de los ciudadanos.

Como resultado de los controles realizados en diferentes sectores de Cartagena, fueron incautadas 79 armas de fuego, elementos que fueron retirados de las calles, evitando su posible utilización en hechos delictivos.

En la lucha contra el tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional en Cartagena logró la incautación de importantes cantidades de sustancias ilícitas, entre ellas 34.424 gramos de marihuana, 4.328 gramos de cocaína y 2.139 gramos de base de coca, afectando las estructuras dedicadas a la distribución y comercialización de estas sustancias.

De igual manera, las estrategias operativas y preventivas permitieron evidenciar una reducción en varios delitos de mayor impacto. El homicidio presentó una disminución del 18 %; las lesiones personales del 14 %; violencia intrafamiliar del 38%, el hurto a personas del 9 %; el hurto a residencias del 36 %; el hurto a comercio del 65 %; el hurto de motocicletas del 41 %; el hurto de celulares del 10 %; el hurto de bicicletas del 10 %; los delitos sexuales del 26 %; la extorsión del 80 % y el abigeato del 100 %.

Dentro de los delitos de mayor impacto analizados, únicamente un delito presento incremento: el hurto de vehículos, con un aumento de dos casos (2025: 4 casos – 2026: 6 casos).

De otra parte, en aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se realizaron 3.257 comparendos, principalmente por comportamientos relacionados con estupefacientes (1.213 casos), porte de armas blancas (787 casos) e irrespeto a la autoridad de Policía (271 casos).

Al respecto, el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó: “Estos resultados reflejan el compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres policías con la seguridad de Cartagena. Continuamos fortaleciendo las acciones operativas, preventivas y de acercamiento comunitario, trabajando de manera articulada con las autoridades y la ciudadanía para prevenir el delito, mejorar la convivencia y generar entornos más seguros para residentes y visitantes.”

Asimismo, el alto oficial agregó: “La seguridad es una construcción colectiva. Invitamos a la comunidad a seguir confiando en su Policía Nacional, a denunciar oportunamente cualquier situación que afecte la tranquilidad ciudadana y a participar activamente en las estrategias de prevención que adelantamos en los diferentes sectores de la ciudad.”