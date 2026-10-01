Estudiantes en Bocachica estrenan comedores escolares del PAE

El alcalde Dumek Turbay anunció el pasado 10 de septiembre a la comunidad de Bocachica que, el 30 del mismo mes, los estudiantes tendrían comedor escolar. El compromiso se hizo realidad con la puesta en funcionamiento del comedor escolar de la IE Acisclo de Ávila Torres.

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El nuevo comedor beneficia a 1.085 estudiantes y hace parte de una jornada de apertura simultánea de cuatro nuevos comedores escolares en Cartagena, que en conjunto, benefician a más de 1.800 estudiantes.

Los cuatro nuevos comedores escolares, con los casi 2.000 estudiantes beneficiados, corresponden a: IE Acisclo de Ávila Torres, Bocachica (1.085 estudiantes), IE Etnoeducativa Manzanillo del Mar (268 estudiantes), IE Nuestra Señora de Fátima de la Policía (308 estudiantes) y, finalmente, la IE Fe y Alegría, sede José González Vergara (141 estudiantes).

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se refirió a la importancia del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que, como nunca antes, además de los nuevos comedores, está garantizado desde el primer día de clases, junto con los servicios de aseo y vigilancia dentro de los planteles oficiales.

“En nuestro Gobierno, desde el primer momento, nos propusimos que la educación para la niñez y jóvenes debía ser integral. Por eso, no solo estamos liderando una inédita inversión de más de $450.000 millones en infraestructura educativa, sino que, con un PAE digno y fortalecido, estamos contribuyendo a que la deserción escolar sea cada vez mucho menor. La educación, como nunca antes, es una prioridad para la Alcaldía Mayor de Cartagena y así lo certifica la comunidad educativa”, concluyó Turbay Paz.

Por su parte, el secretario de Educación (e), Alexander Montes Miranda, destacó que la apertura también representa el cumplimiento de un compromiso público adquirido con la comunidad.

“Hoy cumplimos una palabra con Bocachica: abrimos el comedor escolar número 70 en Cartagena”, indicó.

Además, resaltó el crecimiento de la estrategia de alimentación preparada en sitio, en cabeza del alcalde Dumek Turbay. “Pasamos de apenas 17 comedores con alimentación preparada en sitio, en 2024, a 70 hoy”. Según explicó, esta ampliación significa que más estudiantes pueden recibir un almuerzo caliente, nutritivo y digno dentro de sus escuelas.

Alimentación escolar que aporta a la permanencia educativa

La ampliación de estos espacios hace parte de la estrategia del Distrito para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y avanzar progresivamente en la implementación de comedores donde los estudiantes puedan recibir sus alimentos dentro de las instituciones educativas.

La apuesta busca que la alimentación contribuya al bienestar, la permanencia y las condiciones para el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas oficiales de Cartagena.

Con la apertura de estos cuatro nuevos comedores, el Distrito suma nuevas soluciones para las comunidades educativas y continúa fortaleciendo una alimentación escolar que llegue a los estudiantes de manera oportuna, digna y en condiciones adecuadas.