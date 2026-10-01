Policía realizó actividades pedagógicas en Magangué para prevenir accidentes

Un segundo de imprudencia puede ser suficiente para convertir un recorrido cotidiano en una tragedia. Con este mensaje, la Policía Nacional salió al encuentro de los peatones en Magangué para recordarles que la seguridad vial también comienza por quienes recorren las calles y carreteras a pie.

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La jornada fue desarrollada por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar en el kilómetro 59 de la Ruta 7802, sector urbano de Magangué, como parte de la campaña “No más excusas en la vía”, estrategia que busca fortalecer los comportamientos responsables entre los diferentes actores viales.

Durante la actividad, los policías orientaron a los ciudadanos sobre educación vial y la importancia de utilizar correctamente los pasos y puentes peatonales, especialmente en sectores donde existe una circulación permanente de vehículos.

Asimismo, hicieron énfasis en el respeto por las normas y señales de tránsito, el uso de elementos de protección cuando sean necesarios y la necesidad de observar cuidadosamente antes de cruzar una vía. La Policía ha desarrollado este tipo de acciones en Magangué con el propósito de fomentar hábitos seguros y prevenir siniestros viales.

En total, 20 personas fueron sensibilizadas durante la jornada, en la que se desarrollaron dos campañas preventivas. Los uniformados aprovecharon el contacto directo con los ciudadanos para resolver inquietudes y promover una mayor corresponsabilidad en la protección de la vida.

De igual manera, fue socializada la línea anticorrupción 157, recordándoles a los ciudadanos la importancia de denunciar cualquier actuación irregular que pueda comprometer la transparencia y confianza en las instituciones.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “La seguridad vial es responsabilidad de todos. Conductores, motociclistas, ciclistas y peatones debemos respetar las normas y entender que una decisión responsable en la vía puede salvar una vida. Nuestro llamado es a no buscar excusas cuando se trata de protegernos”. La campaña “No más excusas en la vía” también ha sido desarrollada por la Policía de Bolívar con otros actores viales del departamento.

La Policía Nacional anunció que continuará llevando estas jornadas pedagógicas a los diferentes corredores viales de Bolívar. El mensaje para los peatones es sencillo pero vital: mirar antes de cruzar, utilizar los pasos destinados para ellos y respetar las señales puede marcar la diferencia entre llegar seguros a casa o no hacerlo.