Juez ordenó medida de aseguramiento a cuatro presuntos atracadores en Cartagena

Fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar judicializaron a cuatro hombres, presuntamente responsables de incurrir en hurtos violentos a personas, en Cartagena. Se trata de hechos aislados, entre sí en los que los ahora procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional.

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Uno de los señalados responsables, quien el pasado 20 de septiembre habría intimidado con arma de fuego a un hombre que arreglaba su motocicleta en una vía del barrio Boston para hurtarle la billetera y el celular.

Otro de los investigados es un sujeto, quien el pasado 19 de septiembre anterior, habría atracado a un motociclista que transitaba por el barrio San Francisco.

El procesado, al parecer, aprovechó que la víctima redujo la velocidad por las malas condiciones de la vía para intimidarlo con arma blanca y arrebatarle el bolso y el teléfono móvil.

Finalmente, el 21 de septiembre otro sindicado le habría arrebatado una cadena de oro a un turista que caminaba por el Centro Histórico. El hurto obedecería a que poco antes el estadounidense se habría negado a darle dinero.

Posterior a ello el hombre escapó junto a otra persona quien lo esperaba cerca del lugar. Los supuestos agresores fueron imputados, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, con delitos como hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que ninguno aceptó.

Por disposición judicial tres de los procesados cumplirán medidas de aseguramiento en centro carcelario. Páez Páez, por su parte, enfrentará el proceso en libertad.