Cartagena tendrá tres días dedicados al patacón en la Plaza de Variedades

Cartagena se prepara para vivir una celebración alrededor de uno de los alimentos más representativos de la gastronomía del Caribe.

Del viernes 9 al domingo 11 de octubre se realizará el Festival del Patacón, una feria gastronómica que busca exaltar las tradiciones culinarias de la ciudad y visibilizar a quienes han convertido este producto en parte de su historia familiar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El encuentro tendrá lugar en la Plaza de Variedades de Cartagena de Indias, donde durante tres jornadas los asistentes podrán disfrutar de una programación que reunirá a restaurantes, emprendimientos gastronómicos, marcas de bebidas y propuestas de postres.

Entre las protagonistas estarán dos matronas de tradición. Una de ellas es Aleyda, residente del barrio 3 de Junio, quien durante toda su vida ha preparado patacones y encontró en esta actividad una manera de sacar adelante a su familia.

También estará Stefany, conocida como “La Choli”, matrona de la isla de Bocachica y representante de las comunidades insulares de Cartagena, llevando al festival los sabores y conocimientos transmitidos desde el territorio a la orilla del mar.

A esta representación de la cocina tradicional se suma Patacones Segunda de Badillo, un establecimiento con 42 años de trayectoria en la venta de este producto y cuya actividad comercial ha pasado de generación en generación.

El Festival del Patacón, según explicó su organizador, Edd Cabarcas, nació de la intención de trabajar por Cartagena y generar un espacio para mostrar parte de la herencia cultural de la ciudad a través de la gastronomía.

La programación se extenderá durante tres días, desde las 3:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, con diferentes alternativas gastronómicas para los asistentes.

La feria abrirá sus puertas el viernes 9 de octubre y continuará hasta el domingo 11 de octubre, convirtiendo a la Plaza de Variedades en un punto de encuentro para la gastronomía, las tradiciones y los sabores que hacen parte de la identidad cartagenera.