¿Quién responde? Joven atacado por una jauría de perros callejeros en Bosa sigue esperando justicia

Ha pasado un año desde que una jauría de perros callejeros atacó a Greiber Eduardo Berrío, quien en ese entonces tenía 19 años, en la localidad de Bosa, Bogotá.

Desde ese entonces la vida del joven cambió por completo, pues las actividades diarias que realizaba con normalidad, hoy están limitadas tras perder sus dos brazos y sus oídos.

“Sufrí más de 150 mordeduras y perdí mis pabellones auriculares [...] en menos de tres meses me enfrenté a más de 7 cirugías, además de las afectaciones psicológicas y emocionales”, contó Greiber a Caracol Radio.

Los recursos de la familia Berrío son limitados, por lo que no ha podido recibir intervenciones y tratamientos que aun requiere.

¿Quién debe responder?

Omar Prada, abogado de Berrío, reveló a este medio que el proceso legal que se ha venido recorriendo responsabiliza directamente al distrito.

“El Instituto de Distrital de Protección y Bienestar Animal es la entidad que creo, tiene más responsabilidad en este caso, porque ya habían ocurrido otros casos previos que habían sido comunicados por la comunidad”, explicó.

Y es que, en el marco del extenso proceso legal, la defensa del joven cuenta con el testimonio de una mujer que anteriormente había sido atacada por los animales en esa misma zona, una alerta que ya había sido notificada a las autoridades competentes y que, presuntamente, no fue atendida.

“La policía había tenido conocimiento del tema y a pesar de eso los perros seguían en la calle [...] no se tuvo ningún acto de prevención frente al tema y por lo tanto es la entidad responsable”, agregó.

Este 1 de octubre se llevó a cabo la primer audiencia de conciliación en la que eparticiparon varias entidades del distrito incluyendo Alcaldía Mayor, Idu, Instituto de Bienestar y Protección Animal, entre otras. Sin embargo, no hubo conciliación, por lo que se radicará una demanda formal.