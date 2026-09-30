Zona Bananera en el Magdalena pasó de 11 homicidios en agosto a cero en septiembre

La Zona Bananera reporta una reducción en los homicidios durante el mes de septiembre, las autoridades municipales atribuyen esta reducción al trabajo coordinado entre la Policía Nacional, el Ejército y las autoridades municipales, principalmente mediante el refuerzo de los operativos y el aumento de la presencia de la Fuerza Pública en diferentes sectores del municipio.

“Vemos una reducción importante de los homicidios luego del trabajo articulado que se viene realizando con las autoridades. Esto nos da un parte de tranquilidad para toda la comunidad en medio de la zozobra que se vive en el Departamento del Magdalena, en la Zona Bananera que ha sido uno de los municipios más golpeados por la violencia”, dijo la alcaldesa, Clareth Olaya.

Estación de policía en Tucurinca

Para blindar estos logros, se pondrá en funcionamiento la estación de policía en el corregimiento de Tucurinca. Esta obra permitirá a las autoridades una rápida reacción en la zona, la cual será inaugurada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.