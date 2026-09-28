El primer crucero de la temporada no llegó a Santa Marta por la situación de seguridad. Foto: Puerto de Santa Marta

La situación de orden público registrada la semana anterior en Santa Marta tuvo consecuencias sobre la actividad turística internacional. Uno de los primeros efectos fue la decisión de no realizar la llegada prevista de un crucero a la ciudad, en medio de las alertas de seguridad emitidas por algunos gobiernos extranjeros.

Jacqueline Vives, vicepresidenta de Anato Caribe, explicó en diálogo con Caracol Radio que la decisión de que el crucero Freewinds no llegara a Santa Marta se tomó desde la semana pasada por motivos de seguridad.

“Obviamente, en el momento que ocurrieron los hechos tomaron una determinación desde la semana pasada de que no llegara el barco por tema de seguridad a la ciudad de Santa Marta. Pero ya estamos operando normalmente y estamos disponibles para recibirlos”, señaló Vives.

Anato busca recuperar la confianza del turismo

La dirigente gremial reconoció que las alertas internacionales emitidas por Estados Unidos y Cánada generaron un impacto en la imagen del destino, pero aseguró que actualmente la actividad comercial y turística se desarrolla con normalidad.

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Vives explicó que Anato, junto con autoridades del Gobierno Nacional, trabaja en una estrategia para mostrar que Santa Marta está preparada para recibir nuevamente a los visitantes.

“Estamos haciendo una campaña de publicidad, se llegó a una mesa también con el viceministro de Turismo y allá hay un plan de trabajo para hacerle saber al mundo y al país que ya estamos preparados, seguimos bien y todo está bien”, indicó la vicepresidenta de Anato Caribe.

La representante del sector turístico agregó que todavía no tienen confirmación sobre nuevas llegadas de cruceros antes de noviembre, aunque aseguró que las operaciones continuarán con normalidad.