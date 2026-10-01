Horóscopo del profesor Salomón HOY 1 de octubre 2026: Piscis debe soltar las tristezas

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del tarot (Crédito: FabrikaCr)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este jueves 01 de octubre. La lectura inició la lectura del día con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordándoles que son personas disciplinadas, líderes y alegres, que están constantemente disposición de brindar ayudar.

El número de la suerte para los festejados será el 2856 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió soplar canela en polvo desde la puerta de la casa hacia adentro y repetirlo en la puerta de la habitación para atraer la prosperidad y riqueza.

Le puede interesar: Aterciopelados y Manuel Medrano reviven ‘No Necesito’ 30 años después de su lanzamiento

Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: Verde.

Verde. Número del día: 1344.

1344. Recomendación: Soplar canela hacia dentro de la casa o el emprendimiento y repetir “Cuando soplo esta canela a este lugar llena prosperidad y riqueza”

Soplar canela hacia dentro de la casa o el emprendimiento y repetir “Cuando soplo esta canela a este lugar llena prosperidad y riqueza” Código sagrado para la protección: Repetir 2137, para que lleguen señales de prosperidad y se manifiesten las cosas que se necesitan.

Repetir 2137, para que lleguen señales de prosperidad y se manifiesten las cosas que se necesitan. Fruta: Mandarina.

Mandarina. Decreto del día: “El universo y la fuente divina me llenan de provisión divina”.

“El universo y la fuente divina me llenan de provisión divina”. Lectura recomendada: Lucas 6:35

Más información: Gilberto Daza reúne a grandes voces del vallenato para ayudar a reconstruir Colombia

Horóscopo y tarot del día de HOY 1 de octubre :

Aries

Deben estar muy pendientes de todos los movimientos relacionados con la parte financiera para poder corregir lo necesario y lograr que las cosas estén más claras, con mayor estabilidad y fortaleza para la vida.

La clave del mes: Organizar la parte económica.

Organizar la parte económica. Número: 2350.

Leo

Hay que evitar acelerarse para no tomar malas decisiones. Es importante tomarse las cosas con calma para mantener la claridad y así poder disfrutar de las cosas maravillosas que traerá la vida.

La clave del mes: Mantener la calma.

Mantener la calma. Número: 0499

Sagitario

Hay que cerrar las relaciones que aún no han llegado a su fin. Será importante solucionar los conflictos pendientes, pues todo lo demás vendrá por añadidura.

La clave del mes : Equilibrar el amor.

: Equilibrar el amor. Número: 3491.

Tauro

Llegarán bendiciones en todos los campos de la vida, pero no se puede abusar de las oportunidades que esta brinda. El compromiso será mantener esta estrella a su favor durante mucho tiempo, evitando emociones, palabras y acciones negativas.

La clave del mes: Estrella de suerte.

Estrella de suerte. Número: 7819.

Virgo

Hay que mantener la tranquilidad y la firmeza en las decisiones que se tomen. Deben tener clara la meta que quieren alcanzar para poder conquistarla. También será necesario ser coherentes con el paso de los días y con las acciones para lograr la tranquilidad y la felicidad que han estado buscando.

La clave del mes: Mantener la firmeza.

Mantener la firmeza. Número: 0926.

Capricornio

Llegará una gran bendición del cielo, por lo que deberán trabajar en la gratitud en todos los aspectos de la vida. Si mantienen esta actitud, habrá mayores bendiciones y todo podrá fluir para que las cosas lleguen a sus vidas.

La clave del mes: La gratitud.

La gratitud. Número: 2308.

Géminis

A pesar de que todas las cosas se están dando a su favor, hay que mantener la calma para poder disfrutar, observar hacia dónde van y analizar qué están haciendo. Si las cosas no están marchando bien, será necesario conservar la tranquilidad para encontrar la solución adecuada.

La clave del mes: Mantener la calma.

Mantener la calma. Número: 9140.

Libra

Hay que mantener la seguridad sobre las cosas que se quieren, porque la duda puede causar problemas y dificultades. Es momento de arriesgarse, descubrir qué puede surgir y evitar perder grandes oportunidades que se presenten en la vida.

La clave del mes: No dudar.

No dudar. Número: 1178.

Acuario

Hay que celebrar todo lo que llegue, desde lo bueno hasta lo malo. En todos los aspectos, es importante agradecer y celebrar por lo que se tiene y por aquello que se quiere. Esto no significa que todas las cosas saldrán bien, pero sí que hay que aprender a ver los aspectos positivos de cada situación.

La clave del mes: La alegría.

La alegría. Número: 0855.

Cáncer

Hay que mantener la calma y la tranquilidad frente a todas las situaciones que lleguen, para que puedan observar todas las opciones y corregir aquello que aún no está del todo bien. Esta será la manera de mejorar y alcanzar lo que desean.

La clave del mes: Mantener la tranquilidad.

Mantener la tranquilidad. Número: 8875.

Escorpio

Mantener la armonía y el equilibrio con la familia hará que las bendiciones lleguen a sus vidas. Hay que aprender a escuchar a las personas que tienen experiencia y pueden orientarlos, además de mantener la unión familiar para que todo marche bien.

La clave del mes: Fortalecer el hogar.

Fortalecer el hogar. Número: 2168.

Piscis

Hay que soltar los episodios tristes y melancólicos, dejando las cosas en el pasado para concentrarse en vivir el presente. No se puede sufrir por los demás; hay que asimilar lo ocurrido y tomar las cosas con calma y tranquilidad para seguir adelante.

La clave del mes: Soltar la tristeza.

Soltar la tristeza. Número: 4567.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: