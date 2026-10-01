Shakira brilló en la Semana de la Moda de París tras una breve pausa de su residencia en Madrid

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 18: The singer Shakira performs during the first concert of her residency in Spain, at the Shakira Stadium within the Iberdrola Music complex, on 18 September, 2026 in Madrid, Spain. Shakira returns to Spain after eight years with a historic 12-concert residency in Madrid, the sole European stop on her ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

La cantautora, bailarina y productora discográfica colombiana Shakira fue una de las asistentes este miércoles 30 de septiembre a la Semana de la Moda de París 2026.

¿Quién la invitó?

La estrella barranquillera fue una de las invitadas de honor del diseñador de modas y cineasta estadounidense Tom Ford.

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¿Cómo estaba vestida?

Shakira estuvo en primera fila durante la presentación de la colección primavera-verano 2027, con un vestido negro de 2026 de la marca que se robó todas las miradas.

¿Dónde se realizó el desfile?

El desfile se llevó a cabo en la histórica plaza Vendôme del centro de París.

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¿Cuántas son las siguientes presentaciones de su residencia en Madrid?

Shakira se prepara para el tercer fin de semana de su residencia de 12 fechas en Madrid, España.

Hasta el momento, la colombiana ha realizado la mitad de las presentaciones que han contado con invitados como Laura Pausini, Alejandro Sanz y Manuel Turizo.