Gilberto Daza reúne a grandes voces del vallenato para ayudar a reconstruir Colombia

La música vallenata se une por una causa solidaria. Gilberto Daza reunió a reconocidas voces del género para presentar una nueva versión de ‘¿Quién Dijo Miedo?’, una canción que busca aportar a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en diferentes regiones del país.

En esta nueva versión participan Elder Dayán Díaz, Rafa Pérez, Peter Manjarrés, Iván Villazón, Gusi, Alex Martínez, Óscar Gamarra, Samuel Morales y Karen Lizarazo, quienes acompañan a Daza en una colaboración que busca llevar un mensaje de esperanza a las familias afectadas.

El proyecto tiene además un propósito concreto: los ingresos generados por el streaming y las reproducciones del video durante 2026 y 2027 serán destinados a la reconstrucción de Colombia, de acuerdo con la información entregada por el equipo del artista.

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“¿Quién Dijo Miedo?” nació como una canción de esperanza dentro de la trayectoria de Gilberto Daza y ahora toma un nuevo significado al reunir a artistas de diferentes generaciones del vallenato.

La iniciativa tiene como objetivo alcanzar 10 millones de reproducciones. La propuesta busca que cada reproducción contribuya a la causa y que el público pueda participar escuchando la canción en las diferentes plataformas digitales.

“Cada vez que le des play, estás poniendo un ladrillo o entregando un plato de comida”, expresó Gilberto Daza al invitar a sus seguidores a sumarse al proyecto.

La colaboración reúne a intérpretes con diferentes recorridos dentro de la música vallenata, desde figuras de amplia trayectoria como Iván Villazón y Peter Manjarrés, hasta artistas de generaciones más recientes como Elder Dayán, Óscar Gamarra, Karen Lizarazo y Samuel Morales.

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Con esta unión, el vallenato busca convertirse nuevamente en un punto de encuentro y utilizar la música como vehículo para apoyar a las comunidades afectadas y contribuir a la reconstrucción del país.