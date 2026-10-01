Aterciopelados y Manuel Medrano reviven ‘No Necesito’ 30 años después de su lanzamiento

Aterciopelados y Manuel Medrano se unen en una nueva versión de ‘No Necesito’, una de las canciones más personales de la agrupación colombiana, que regresa a las plataformas digitales 30 años después de su lanzamiento original.

El tema hizo parte de La Pipa de la Paz, álbum publicado en 1996 y considerado uno de los trabajos fundamentales de la trayectoria de Aterciopelados. Ahora, la agrupación revisita esta canción junto a Manuel Medrano, en un encuentro que conecta dos generaciones de la música colombiana.

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‘No Necesito’ nació en una etapa de gran exposición para Aterciopelados, después del éxito de El Dorado y en medio de las presiones de la industria musical. Para Andrea Echeverri, la canción representaba una declaración de independencia frente a las expectativas externas y la necesidad de encajar.

Tres décadas después, ese mensaje permanece vigente. La nueva versión conserva la esencia de la composición, pero incorpora sonidos de bolero, rock y neo soul, con elementos como congas, bongó, guitarra acústica, batería, palmas, teclados y guitarras eléctricas.

La producción estuvo a cargo de Héctor Buitrago y Leonardo Castiblanco, quienes construyeron un sonido contemporáneo alrededor de la canción original.

El encuentro también permitió unir las voces de Andrea Echeverri y Manuel Medrano. La interpretación del cantante cartagenero aporta un registro diferente a la canción y crea un diálogo entre la trayectoria de Aterciopelados y una generación más reciente de artistas colombianos.

Para Medrano, participar en el proyecto representa un momento especial, pues reconoce la influencia de Aterciopelados en su formación musical.

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‘No Necesito’ es el cuarto sencillo de La Pipa de la Paz 2026, proyecto con el que Aterciopelados conmemora las tres décadas del álbum. La nueva versión estará disponible desde este 1 de octubre de 2026 en las plataformas digitales, mientras que el video oficial será presentado próximamente.