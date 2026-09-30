Desmantelan red que operaba desde cárceles para ingresar drogas y elementos prohibidos

Los Gaula Militares, en coordinación con la Fiscalía y el CTI, realizaron seis diligencias de allanamiento, registro e intervención en tres cárceles del país, en una operación contra la organización delincuencial denominada “Las Invisibles”, señalada de ingresar y comercializar estupefacientes y elementos no permitidos en diferentes centros de reclusión.

Los procedimientos se realizaron este 29 de septiembre, desde las 3:00 de la mañana, en la cárcel La Modelo de Barranquilla, La Tramacúa de Valledupar y Palo Gordo, en Girón, Santander. En el operativo participaron el Gaula Militar Caribe y grupos Gaula de otras regiones, en coordinación con la Dirección Seccional de Fiscalías del Atlántico y la Policía Judicial del CTI.

De acuerdo con las autoridades, la organización estaría relacionada con estructuras criminales como “Los Costeños” y “Los Pepes”, que delinquen en la Costa Atlántica; “Los del Sur”, en Santander, y “El Combo de Bambi”, en Cesar. La investigación los relaciona con los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Como resultado preliminar fueron capturadas cinco mujeres: Nivis Piedad Mauris López, Yrანდys Paola Barrios Benavidez, Lesly Esther Valdez Banquez, Judi Beatriz Prada Mendoza y Arelys María Miranda Orozco. Durante los allanamientos fueron incautados 13 celulares, 91 dosis de marihuana, 36 tarjetas SIM, 39 memorias USB, ocho cuadernos, un router wifi, un reloj inteligente, dos armas blancas, cargadores y audífonos para celular, además de un millón quinientos mil pesos en efectivo.

Entre los cuadernos encontrados, según el reporte de las autoridades, dos contienen información relevante alusiva al ELN, relacionada con homicidios y desapariciones forzadas. Los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades como parte de la investigación para establecer el alcance de esta organización y sus posibles conexiones con estructuras criminales que operan en distintas regiones del país.