Policía busca incorporar 10.000 auxiliares al año y propone profesionalizarlos con contratos

El director de la Policía Nacional, general Alejandro Barrera, anunció que la institución trabaja en un programa masivo de reclutamiento para aumentar el número de auxiliares y enfrentar el déficit de personal que tiene actualmente la Fuerza Pública. La meta es pasar de los entre 3.000 y 4.000 auxiliares que se incorporan actualmente cada año a 10.000, sin contar los patrulleros y oficiales que ingresan a la institución.

“Estamos cortos en personal y por eso hemos activado con el nivel directivo la intención de hacer un programa masivo de reclutamiento. Vamos a aprovechar que hoy en día los auxiliares de policía reciben un sueldo mínimo, que esto es una solución laboral, es una solución económica para muchas familias, pero vamos a pedir que ese servicio sea óptimo. Por eso queremos aprovechar que el auxiliar de policía sea un auxiliar profesional de policía”, explicó Barrera.

La propuesta contempla que los auxiliares puedan permanecer vinculados por periodos de dos, tres y hasta cinco años, con una formación más completa para desempeñar funciones policiales. “Lo que queremos nosotros es que mínimo, mínimo, tengamos 10.000 auxiliares de policía por año. Ya hemos estado hablando con el Ministerio de Hacienda para que tengamos esa capacidad presupuestal”, señaló el director de la Policía.

Barrera explicó que la profesionalización incluiría capacitación en procedimientos policiales, preparación física y táctica, disciplina, relacionamiento con los superiores y compañeros, respeto por los derechos humanos y atención a la comunidad. “Vamos a poderlo profesionalizar, lo vamos a capacitar en la esencia del ser policial. Primero, que conozca bien los procedimientos. Segundo, que tenga la capacidad física y táctica para poder actuar. Y tercero, y es lo más importante, el relacionamiento con sus compañeros en el servicio, con sus superiores”, afirmó.

La meta planteada es que de esos 10.000 auxiliares incorporados cada año, 5.000 sean destinados a zonas urbanas y otros 5.000 a áreas rurales. El general Barrera indicó además que el esquema se está trabajando con el Congreso y los ministerios del Interior y Defensa, y que la propuesta también busca fortalecer el personal de las Fuerzas Militares mediante un modelo similar para quienes actualmente prestan el servicio militar.