Bogotá dará 60% de descuento a morosos de predial y vehículos: ¿hasta cuándo pueden pagar?

El Concejo de Bogotá aprobó un paquete de alivios tributarios que permitirá a los contribuyentes con obligaciones pendientes ponerse al día con el Distrito y obtener una reducción del 60 % en intereses y sanciones, siempre que cumplan las condiciones establecidas y realicen el pago dentro del plazo fijado.

La medida hace parte del denominado ‘Acuerdo por una Ciudad Inteligente’, iniciativa que también contempla disposiciones relacionadas con inversión, empleo, movilidad, modernización del alumbrado público y fortalecimiento de las finanzas de la capital.

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Descuento del 60% para deudas de predial, vehículos e ICA

El beneficio está dirigido a personas que tengan obligaciones pendientes por concepto del impuesto predial, impuesto de vehículos e Impuesto de Industria y Comercio (ICA).

La condición principal es que el contribuyente deberá pagar la totalidad del capital adeudado. El alivio no implica una reducción sobre ese valor.

La reducción se aplica sobre los intereses y sanciones acumulados. De esta manera, quienes se acojan a la medida deberán cancelar únicamente el 40 % de esos conceptos adicionales.

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Las obligaciones relacionadas con ReteICA quedan excluidas de este beneficio, al igual que determinadas sanciones administrativas y multas de tránsito, según las condiciones específicas establecidas en el acuerdo.

¿Hasta cuándo se puede acceder al beneficio?

Los contribuyentes que quieran acogerse al alivio tendrán plazo para realizar el pago hasta el 21 de diciembre de 2026.

Por eso, quienes tengan deudas de predial, vehículos o ICA deberán verificar el estado de sus obligaciones y cumplir con el pago dentro de la fecha establecida para acceder a la reducción.

¿Cuánto se pagaría con el descuento?

La Secretaría de Hacienda plantea un ejemplo para explicar cómo funcionaría el beneficio.

Si una persona tiene una deuda de predial cuyo capital es de $3 millones y acumula otros $3 millones entre intereses y sanciones, el valor total de la obligación sería de $6 millones.

Con el alivio, el contribuyente tendría que pagar los $3 millones correspondientes al capital y el 40 % de los $3 millones adicionales, es decir, $1,2 millones.

En ese escenario, el pago final sería de $4,2 millones, en lugar de los $6 millones que representaría la deuda sin el beneficio.

Galán destacó el alivio para los contribuyentes

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que la medida busca facilitar que los ciudadanos se pongan al día con sus obligaciones y, al mismo tiempo, fortalecer las finanzas de la capital.

Según el mandatario, alrededor de 1,2 millones de contribuyentes podrían beneficiarse de las medidas contempladas en el acuerdo.

Galán también ha defendido la iniciativa como una herramienta para mejorar la sostenibilidad fiscal de Bogotá y aumentar la capacidad de la administración para financiar inversiones.