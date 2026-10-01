‘Epa Colombia’ llegó a un acuerdo con Transmilenio para reparar daños causados al sistema

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia reapareció en medio de la audiencia de reparación por los daños causados en noviembre de 2019, cuando destruyó una estación de TransMilenio, en el sur de Bogotá.

Teniendo en cuenta los hechos, el gerente de la empresa de transporte masivo, Pedro Gutiérrez, formalizó el acuerdo al que se llegó en los últimos días con ‘Epa Colombia’, quien se encuentra privada de su libertad en la cárcel de Picaleña, en Ibagué.

Gutiérrez indicó que ya se aprobó la realización de 50 videos por parte de Epa Colombia, con el fin de crear cultura ciudadana en el sistema masivo de transporte.

“Esperamos que esos vídeos se empiecen a publicar ya para que el material tenga impacto en la ciudadanía. Este es un llamado a cuidar el sistema y a que la justicia funcione”, aseguró el gerente de Transmilenio.

Recordemos que Barrera se encuentra cumpliendo una condena de cinco años y dos meses de prisión impuesta por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en enero de 2025.

Esto por su responsabilidad en los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas.