Bogotá: mejora la percepción de seguridad pese al aumento de víctimas de delitos

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En 17 de las 19 localidades de Bogotá aumentó el porcentaje de personas que consideran seguro su barrio con un 29%, mientras la victimización directa creció un 11 % en promedio, así lo reveló el más reciente informe de ProBogotá, con respecto a las mediciones de seguridad en la ciudad durante el 2025.

“El Índice Integral de Seguridad en las Localidades, que evidencia que la seguridad en Bogotá depende de la combinación de condiciones como el entorno, la dinámica delictiva, la capacidad de respuesta institucional y la percepción ciudadana.”, aseguró Laura Suárez, Directora de ProBogotá.

Top de Localidades con mayor percepción de seguridad ciudadana

La Candelaria Bosa Usaquén Usme Fontibón Santa Fe Chapinero Ciudad Bolívar Suba Tunjuelito Los Mártires San Cristóbal Kennedy Teusaquillo Engativá Puente Aranda Barrios Unidos Rafael Uribe Uribe Antonio Nariño

Este informe estudia cuatro variantes: ambiente de seguridad, delitos y compartimientos incívicos, resultados operativos y percepción ciudadana; que juntos le dieron una puntuación en promedio a la ciudad de 4,8. Donde Fontibón, Usaquén y Usme, son las mejores puntuadas.

“Los resultados para 2025: puntaje 4,8 para la ciudad muestran señales de recuperación en varias zonas y en algunos indicadores de victimización, pero también revelan que la ciudad debe dar un paso hacía transformaciones estructurales relacionadas al espacio público, a la calidad de vida, que le permitan mejorar de manera integral la experiencia de los ciudadanos.”, aseguraron desde ProBogotá.

Sin embargo, la victimización directa, que recoge la experiencia de haber sido víctima de un delito, aumentó un 11 % en promedio; la indirecta, relacionada con haber presenciado uno, creció un 4 %.

Otro factor clave es la percepción frente al servicio que presta la Policía de la ciudad que según el informe creció un 37 % en promedio, con avances en las 19 localidades evaluadas.