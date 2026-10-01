Delantero colombiano consiguió increíble récord en el fútbol mexicano: Lea más acá

Óscar Estupiñán sigue haciendo historia en la Liga Mexicana tras convertirse en el segundo máximo goleador en la historia en el Juárez F.C. Desde el ascenso en el 2019, el delantero de 29 años se consagró cómo el jugador con más tantos del club con 34 tantos.

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Estupiñán llegó a los ‘Bravos’ a finales de agosto de 2024 y necesitó poco más de dos años para establecer una nueva marca histórica.

En total, Estupiñán registra 34 anotaciones en 74 partidos, superando los 33 goles que había conseguido el paraguayo Darío Lezcano y dejando su nombre en la historia del conjunto mexicano.

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¿Cómo logró conseguir el récord?

El pasado 18 de septiembre, el colombiano anotó un doblete frente a Tigres igualando al jugador paraguayo, ambos con 33 tantos. En la jornada siguiente frente a León el 27 de septiembre, el colombiano se encargó de anotar desde el punto penal el tanto que lo colocó cómo el segundo jugador con más goles en la historia del club.

Los números reflejan la regularidad que ha tenido Estupiñán: marcó 9 goles en 26 compromisos durante la primera temporada y posteriormente consiguió 17 en 35 juegos de su segunda campaña.

Con este registro, Estupiñán queda a 39 goles del delantero brasileño retirado Leandro Carrijó (2015-2020), quién posee el récord con 73 tantos en el conjunto fronterizo.

Estupiñán salió de Once Caldas y posteriormente pasó por Portugal, Turquía, Francia, Inglaterra, Ecuador y Brasil antes de ser adquirido por FC Juárez en 2024.