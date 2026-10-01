Concejo de Cartagena instaló tercer periodo de sesiones ordinarias: estudiará 10 proyectos

Este 1 de octubre de 2026, el Concejo Distrital de Cartagena dio inicio formal al tercer y último periodo de sesiones ordinarias del año, un ciclo de debates que se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre.

Durante estos dos meses, la corporación edilicia evaluará un paquete de diez (10) proyectos de acuerdo presentados por la administración del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, orientados a la descentralización, la modernización institucional y el desarrollo financiero de la ciudad.

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Entre las iniciativas de mayor impacto para los cartageneros resalta el estudio y aprobación del Presupuesto General del Distrito para la vigencia fiscal 2027, así como discusiones clave en materia de ordenamiento territorial e inversión social.

María Patricia Porras, secretaria General, y designada del Alcalde, manifestó su interés en continuar trabajando de la mano con el Concejo Distrital para “seguir tomando buenas decisiones para Cartagena. “Hoy, el Concejo recibe de la Administración Distrital diez nuevas iniciativas que buscan solucionar necesidades en Cartagena. Diez proyectos de acuerdo que son un compromiso para avanzar en la transformación de Cartagena, saldar deudas de más de 30 años y seguir acercando el gobierno a todos los sectores de la ciudad”, dijo la secretaria.

Por su parte, el presidente del Cabildo distrital, Hernando Piña, destacó los proyectos aprobados en la corporación en las pasadas sesiones. “Hemos sido coequiperos del avance que reclaman los cartageneros y cartageneras”, concluyó.

Estos serían los diez proyectos del Distrito en estudio

La agenda legislativa enviada por la Alcaldía Mayor de Cartagena abarca reformas estructurales en lo político, normativo y presupuestal.

Milton José Pereira, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, precisó que este paquete de proyectos llegan a robustecer el trabajo que la Administración Distrital ha realizado durante los últimos tres años. “Con las iniciativas presentadas por el Gobierno del alcalde Dumek Turbay al Honorable Concejo Distrital, la administración Distrital busca saldar deudas históricas con los cartageneros.

Un POT que no se actualiza hace más de 20 años; dos proyectos de descentralización, uno que crea dos nuevas localidades y otro que dota los Fondos Locales de Desarrollo, con los que se pretenden extender la institucionalidad en toda la ciudad; y la depuración de normas obsoletas que siguen vigentes hace más de 30 años. El alcalde está poniendo la casa en orden”.

1. Creación de dos nuevas localidades: Insular y Zona Norte

En el marco del programa de Descentralización Administrativa del Plan de Desarrollo 2024-2027 “Cartagena, Ciudad de Derechos”, la Secretaría de Planeación Distrital radicará el proyecto para crear dos nuevas localidades: Insular y Zona Norte.

La actual división en tres localidades (Histórica y del Caribe Norte, De la Virgen y Turística, e Industrial y de la Bahía) fue diseñada hace más de dos décadas y no responde a las dinámicas demográficas ni urbanísticas actuales. Durante una reciente visita al corregimiento de Santa Ana, en la isla de Barú, el alcalde Dumek Turbay anunció que la meta es tramitar la iniciativa en octubre para que en 2027 la zona insular y el norte cuenten con alcaldes locales propios, garantizando una inversión pública más equitativa y descentralizada.

2. Depuración Normativa: Tercera etapa (Acuerdos 1991 - 1999)

A través de la Oficina Asesora Jurídica, liderada por Milton José Pereira, se presentó la Etapa III del Proyecto de Acuerdo de Depuración Normativa. Esta iniciativa busca eliminar del ordenamiento jurídico distrital los acuerdos obsoletos expedidos entre 1991 y 1999.

Esta estrategia inició en 2025 con la sanción del Acuerdo 195 (Etapa I, que depuró normas de 2008 a 2023) y continuó en la Etapa II con la revisión del periodo 2000-2007 bajo los criterios de la Ley 2085 de 2021. La meta es sanear la legislación local para fortalecer la seguridad jurídica y la cultura de la legalidad.

3. Reglamentación de Fondos de Desarrollo Local

En cumplimiento del Artículo 61 de la Ley 1617 de 2013 (Régimen para los Distritos Especiales), la administración distrital busca formalizar la estructura de los Fondos de Desarrollo Local para cada localidad. Estos fondos contarán con patrimonio autónomo, personería jurídica y tendrán como ordenador del gasto al respectivo alcalde local, optimizando la ejecución presupuestal directamente en los barrios y corregimientos.

4. Proyecto de Presupuesto General del Distrito 2027

La corporación iniciará el estudio del monto y distribución del presupuesto distrital para el año 2027 con un rubro de $4,84 billones. La propuesta busca mantener la senda de inversión social y crecimiento financiero. Como antecedente, para el año 2026 el Concejo aprobó un presupuesto histórico de $4,55 billones de pesos (un incremento del 14,21% respecto a 2025), destinando cerca del 70% a sectores prioritarios como educación y salud.

5. Avances del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

Cartagena continúa a paso firme hacia la aprobación de su nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una herramienta de planificación urbana, rural e insular proyectada hacia el año 2040 que la ciudad espera desde hace más de 20 años. Tras la aprobación en Consejo de Gobierno y el avance en las instancias de concertación ambiental iniciadas a mediados de año, el documento llegará al debate del Concejo para adaptar el territorio frente al cambio climático y la gestión del riesgo.

6. Solicitud de Vigencias Futuras

Proyecto enfocado en asegurar la financiación de obras de infraestructura y programas sociales estratégicos cuya ejecución requiere trascender el periodo fiscal en curso.

7. Autorización de Empréstito

Iniciativa financiera destinada a palanquear proyectos de gran envergadura física y social contemplados en las metas del gobierno local.

8. Modificación al Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos”

Ajustes estratégicos a las metas del plan de Gobierno distrital con el fin de acelerar la ejecución de proyectos emblemáticos que consolidarán el modelo de “superciudad”.

9. Continuidad de la Empresas de Servicios Públicos

La presentación al Concejo Distrital de este proyecto pretende dar continuidad al proyecto que busca que Cartagena administre sus servicios públicos, especialmente agua, alcantarillado y limpieza integral, el mandatario ya presentó formalmente la iniciativa que busca transformar de raíz el panorama de la infraestructura y la atención comunitaria en la ciudad.

10. Acuerdo de alumbrado Público

Este último proyecto, relacionado al alumbrado público de la ciudad, establece una modernización del sistema de alumbrado público.