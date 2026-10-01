Más de 120 adultos mayores de Cartagena celebraron amor y amistad con la Policía Nacional

En el corazón del cálido corregimiento de La Boquilla, el salón comunal se vistió de fiesta, gratitud y memoria viva.

La Policía Nacional se reunió con más de 120 adultos mayores, quienes con orgullo se definen como una gran familia comunitaria, para compartir una mañana entrañable, dedicada a rendirles homenaje y escuchar sus valiosas historias en el marco del mes del Amor y la Amistad.

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La energía desbordada, y su perceptible aura recargada, iluminaron el encuentro y contagiaron de emoción a cada uno de los uniformados que asistieron para brindarles una jornada diferente, llena de atenciones, música y cercanía.

“Su don de gente, su buena vibra, es algo que contagia, estoy seguro de que cada uno de nosotros, nos vamos recargados, con un pensamiento más positivo de sociedad y con todo el ahínco de seguir trabajando por la comunidad”, manifestó el Teniente Coronel Alejandro Salgado, comandante operativo de seguridad ciudadana.