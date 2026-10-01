Más de 120 adultos mayores de Cartagena celebraron amor y amistad con la Policía Nacional
La institución pasó un momento agradable con los abuelitos
En el corazón del cálido corregimiento de La Boquilla, el salón comunal se vistió de fiesta, gratitud y memoria viva.
La Policía Nacional se reunió con más de 120 adultos mayores, quienes con orgullo se definen como una gran familia comunitaria, para compartir una mañana entrañable, dedicada a rendirles homenaje y escuchar sus valiosas historias en el marco del mes del Amor y la Amistad.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
La energía desbordada, y su perceptible aura recargada, iluminaron el encuentro y contagiaron de emoción a cada uno de los uniformados que asistieron para brindarles una jornada diferente, llena de atenciones, música y cercanía.
“Su don de gente, su buena vibra, es algo que contagia, estoy seguro de que cada uno de nosotros, nos vamos recargados, con un pensamiento más positivo de sociedad y con todo el ahínco de seguir trabajando por la comunidad”, manifestó el Teniente Coronel Alejandro Salgado, comandante operativo de seguridad ciudadana.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.