Distrito realizó inspección técnica a obras en calle 20 de Julio de Santa Ana

La transformación de la calle 20 de Julio, en el corregimiento de Santa Ana, Barú, continúa avanzando. El secretario de Infraestructura del Distrito, Wílmer Iriarte Restrepo, realizó una visita de seguimiento y control a los trabajos que se ejecutan en esta importante zona de la población, los cuales responden a los compromisos adquiridos por el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz con los líderes y habitantes de esta comunidad insular.

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La intervención se desarrolla sobre aproximadamente 600 metros de la calle 20 de Julio, desde el antiguo campo de sóftbol hacia la zona de La Islita, la Casa del Adulto Mayor y el cementerio de Santa Ana. En el tramo ya se realizaron trabajos de adecuación, incluyendo la construcción de cunetas y bordillos, mientras avanzan las labores para solucionar de manera integral el manejo de las aguas residuales que históricamente han afectado a este sector.

“Ya fue adecuada, se le hicieron cunetas y bordillos. En este momento seguimos trabajando en la solución hidráulica de la calle 20 de Julio. Esta solución crea un sistema de alcantarillado paralelo para recoger las aguas, y luego renivelar la calle 20 de Julio”, explicó el secretario de Infraestructura, Wílmer Iriarte Restrepo.

Una solución que responde a una necesidad de la comunidad

Durante años, habitantes de este sector de Santa Ana han convivido con problemas asociados al manejo de las aguas, afectando las condiciones de las calles y el entorno inmediato de las viviendas. Con esta intervención, que se realiza en articulación con el Dadis y la OAGRD, el Distrito busca avanzar hacia una solución que permita mejorar las condiciones sanitarias, ambientales y de movilidad de los pobladores.

“Estos trabajos hacen parte de los compromisos que hemos venido atendiendo directamente en territorio. Estamos escuchando a la comunidad, verificando sus necesidades y buscando soluciones que permitan transformar sectores que durante mucho tiempo estuvieron esperando una intervención”, agregó Iriarte.

Para Gilson Altamar, líder comunitario de Santa Ana, la presencia de la Alcaldía Mayor de Cartagena y el avance de los trabajos representan una respuesta a un clamor que ninguna otra administración había atendido.

“Estamos muy agradecidos porque por fin nos están atendiendo. Teníamos este problema de las aguas residuales frente a nuestras casas y eso también afectaba todo nuestro ambiente. Tenemos confianza en que estos trabajos van a salir bien y que vamos a poder acabar con ese problema que durante tanto tiempo hemos tenido aquí en Santa Ana”, manifestó.

Con estas acciones, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay continúa llevando intervenciones directamente a los corregimientos y comunidades de la zona insular, atendiendo necesidades históricas y avanzando en soluciones construidas a partir del diálogo permanente con sus habitantes.