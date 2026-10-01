Reunión en la Cooperación Española sobre derecho al territorio y comunidades afrodescendientes

Representantes de los Estados miembros de la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para Población Afrodescendiente (RIAFRO), junto a representantes de la sociedad civil y la academia se reúnen en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, para fortalecer sus capacidades técnicas y políticas sobre el derecho al territorio de pueblos y comunidades afrodescendientes.

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Según la Organización de los Estados Americanos (OEA), el derecho al territorio es un derecho colectivo fundamental de los pueblos indígenas y tribales que trasciende la simple propiedad privada o el espacio geográfico; representa la base indispensable para su supervivencia física, cultural, espiritual y económica.

El encuentro se realiza del 28 de septiembre hasta el 1 de octubre con la participación 40 representantes de Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, quienes participarán en diferentes espacios de debate, exposición y análisis sobre los factores institucionales, normativos y de gestión que facilitan u obstaculizan el diseño e implementación de estas políticas.

Esta actividad hace parte del proyecto “Capacitación y Diálogo de Políticas Públicas Innovadoras de la RIAFRO”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Fondo Español para la OEA.

Roberto Rojas Dávila, secretario técnico de la RIAFRO, indicó, “estamos hablando de vida, de la relación de millones de personas y pueblos afrodescendientes no solamente con la tierra, sino con su cultura y su cosmovisión, por eso es importante estar reunidos porque nos permite a funcionarios públicos, sociedad civil y academia, esa retroalimentación, conocer la situación actual por parte de las mismas personas que viven en las comunidades y pueblos afrodescendientes”.

El director del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, Carlos Pérez Ybarra expresó durante la inauguración que, “el propio carácter regional de este taller permite poner en común experiencias diversas, tener la oportunidad de conocer situaciones y respuestas de distintos países de América Latina y el Caribe, analizar marcos jurídicos y experiencias de titulación colectiva, abordar los desafíos relacionados con el despojo territorial y el racismo ambiental, y reflexionar sobre las herramientas disponibles para el diseño y la implementación de políticas públicas”.

Por su parte, John Antón Sánchez representante del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, destaca que, “los afrodescendientes en América Latina somos el 23% de la población. El 22% está en zonas rurales, ocupamos 205 millones de hectáreas rurales, pero solamente tenemos el 5% titulados colectivamente, es decir, 9,5 millones de hectáreas. Hay un problema muy grande y es la brecha territorial, no hay titulación colectiva para los pueblos afrodescendientes en relación con otros pueblos étnicos”.

Gloria Sánchez Anaya representante del Consejo Comunitario de la Comunidad Villa Gloria en Colombia, afirma que, “esas políticas ejecutadas serían maravillosas porque las etnias viviríamos en un tema diferenciado en la seguridad territorial, la seguridad alimentaria, la seguridad cultural”.

El encuentro reafirma la importancia de fortalecer la cooperación regional y las políticas públicas que garanticen el derecho al territorio de los pueblos y comunidades afrodescendientes, promoviendo su participación, protección cultural y desarrollo sostenible en las Américas.