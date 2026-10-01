Bomberos de Cartagena y Dirección Nacional de Bomberos de Colombia cumplieron agenda de trabajo

En el marco de una agenda de trabajo en la ciudad de Bogotá, el director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, y el comandante de la institución, Ahizar Fuentes Lizcano, sostuvieron una reunión con el nuevo jefe de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNB), capitán en jefe Germán Andrés Miranda Montenegro, con el propósito de fortalecer la articulación institucional y avanzar en iniciativas orientadas al crecimiento y fortalecimiento de la capacidad operativa de la institución en Cartagena.

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Durante el encuentro se abordaron diferentes propuestas estratégicas para continuar mejorando las condiciones de respuesta del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena frente a las emergencias que se presentan en la ciudad.

Entre los principales temas tratados se encuentra el proyecto de la nueva estación de Bomberos en Mamonal, una iniciativa de importancia para fortalecer la presencia operativa en la zona industrial y mejorar los tiempos de respuesta ante eventuales emergencias.

Asimismo, se plantearon acciones relacionadas con la dotación de equipos, herramientas y elementos especializados, además del impulso a procesos de capacitación y formación dirigidos al personal bomberil, con el propósito de mantener unidades cada vez más preparadas y con mayores capacidades técnicas y operativas.

El director Jhony Pérez Sayas destacó la importancia de mantener una comunicación permanente y una articulación efectiva con la Dirección Nacional de Bomberos para avanzar en proyectos que contribuyan al fortalecimiento institucional.

Por su parte, el comandante Ahizar Fuentes Lizcano resaltó que el fortalecimiento de las capacidades operativas, la capacitación permanente y la disponibilidad de equipos adecuados son fundamentales para continuar brindando una respuesta oportuna y segura a la comunidad.

Esta reunión hace parte de la agenda de gestión y articulación institucional que adelanta el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, en coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Bomberos de Colombia.

Bomberos de Cartagena continúa sumando esfuerzos para contar con una institución más equipada, preparada y fortalecida, al servicio de la seguridad y protección de los cartageneros.