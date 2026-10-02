Gobierno retoma el ‘Plan Meteoro’ para reforzar la seguridad en los principales corredores de carga

Transporte

La seguridad en las carreteras volvió a estar en el centro de las preocupaciones del transporte de carga. Durante el Congreso de Colfecar 2026, en Cartagena, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que el Gobierno retomará el Plan Meteoro, con el que busca reforzar la presencia de la Policía y el Ejército en los principales corredores de carga del país.

La decisión, según explicó la ministra, no surgió únicamente de la discusión en el Congreso. Pues el tema venía siendo trabajado en varias reuniones con el sector transportador y fue llevado por Noguera al Consejo de Ministros. Allí, de acuerdo con su anunció, el presidente dio la instrucción al ministro de Defensa de retomar el programa.

“Ya llevamos varias reuniones, llevé incluso este requerimiento a Consejo de Ministros y la instrucción del presidente al ministro de Defensa es que volviéramos a retomar este programa, este plan”, explicó la ministra.

¿Qué va a tener el nuevo Plan Meteoro?

Para poner nuevamente en marcha la estrategia, el Gobierno ya abrió una licitación para adquirir los equipos que necesita la Fuerza Pública. El proceso contempla vehículos blindados, motocicletas y equipos de comunicación y transporte para la Policía y el Ejército. Además, se gestionará con Indumil la adquisición de las tanquetas.

El proyecto es que estos recursos permitan recuperar la presencia institucional en los corredores de carga priorizados. La presentación realizada durante el Congreso plantea un trabajo coordinado entre los ministerios de Transporte y Defensa, Invías y los transportadores, con el propósito de mejorar la seguridad en las carreteras y dar mayor tranquilidad a quienes se movilizan por ellas.

Noguera aseguró que la Fuerza Pública tiene la disposición de volver a los corredores, pero que necesita herramientas para cumplir con esa tarea.

“Tenemos toda la voluntad, todas las ganas de Policía y Ejército, pero nos piden herramientas, que les demos los instrumentos, los equipos de comunicación y transporte para que ellos puedan ejercer bien esta vigilancia en los principales corredores del país”, señaló.

Cabe decir, que el anuncio llega después del balance presentado por Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, duracte los primeros días dxel Congreso de Colfecar sobre los hechos de seguridad que han afectado al sector durante los últimos cuatro años. Según las cifras expuestas en el Congreso, en ese periodo se registraron 273 novedades, entre ellas 158 vehículos incinerados, 56 personas asesinadas y 86 artefactos explosivos en las vías nacionales.

Los riesgos, además, no están concentrados en un solo punto del país. Hernández identificó a Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Chocó y Cesar como los cinco departamentos que aparecen con mayor número de novedades de seguridad para el transporte, lo que refleja la intervención urgente de las autoridades, para que recorrer la carreteras sea seguro en las zonas más afectadas por grupos armados.

“La buena noticia es que ya abrimos la licitación para contratar los equipos blindados de la Policía y el Ejército, las motos y con Indumil las tanquetas que necesitamos para poder garantizar que el Plan Meteoro cumpla su propósito, que es garantizar la seguridad y sobre todo la presencia institucional en los corredores”, afirmó Noguera.

El objetivo, resumió la ministra, es que la seguridad no termine convirtiéndose en un riesgo adicional para quienes salen todos los días a transportar mercancías por las carreteras del país.