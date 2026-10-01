Sonsón tendrá la primera sede educativa rural oficial de Antioquia con un computador por estudiante

Medellín, Antioquia

La Institución Educativa Rural Jerusalén, ubicada en el corregimiento de La Danta, en Sonsón, se convirtió en la primera sede educativa rural oficial de Antioquia en contar con un computador para cada uno de sus estudiantes. Esta dotación tecnológica fue implementada a través del mecanismo de Obras por Impuestos, con una inversión de 2.811 millones de pesos aportados por la empresa Cementos Alión.

En total, 336 estudiantes tendrán acceso a un computador para desarrollar sus actividades académicas. La dotación también incluye 13 videoproyectores, 80 reguladores de voltaje, 54 multitomas y 11 unidades de carga eléctrica.

Como parte del proyecto, la Gobernación puso en funcionamiento internet satelital, con el propósito de garantizar la conectividad simultánea de los equipos y facilitar el uso de herramientas digitales. Además, 16 docentes recibirán formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, (TIC), para fortalecer el aprovechamiento de los nuevos equipos dentro de las aulas.

Conectividad y formación para docentes

La secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina Londoño, explicó que el proyecto también cuenta con el acompañamiento de la Fundación Manuelita para apoyar a los docentes en el uso pedagógico de los dispositivos.

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Por su parte, el gerente de Proyectos Especiales de Antioquia, Ever Uribe, destacó que la inversión busca fortalecer las condiciones educativas de este municipio y hace parte de los proyectos que se adelantan mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

En total, el proyecto beneficiará a 352 personas entre estudiantes y docentes y busca ampliar las posibilidades de aprendizaje mediante el acceso a tecnología y conectividad en esta zona rural de Sonsón.

La Gobernación también adelanta otros proyectos en el municipio, entre ellos la dotación tecnológica para siete instituciones educativas, adecuaciones y mantenimiento en el Centro de Desarrollo Infantil y la adquisición de maquinaria amarilla para atender y mitigar emergencias.

Antioquia se mantiene como uno de los departamentos con mayor gestión de proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, que permite destinar recursos de contribuyentes a obras y proyectos de impacto social en territorios priorizados.