“Los colombianos no aguantan un impuesto más”: presidente del Congreso habló del ajuste fiscal

En medio de su visita a España, en el marco del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, el jefe del poder legislativo, Honorio Henríquez, habló en estos micrófonos de los choques y debates que se vienen para el Congreso en los próximos días. De acuerdo con el también senador del Centro Democrático, están esperando un paquete de proyectos del Ejecutivo para iniciar las discusiones de fondo de esta legislatura.

Uno de los temas que genera más inquietud es el económico, pues se espera que, tras el trámite del presupuesto de 2027, por 634,9 billones, al Capitolio debería llegar un plan de ajuste fiscal para ordenar las finanzas públicas.

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Al respecto, Henríquez anunció que esperan ese texto para su estudio, pero desde ya advirtió que se enfrentará a un panorama complejo si contiene nuevos gravámenes.

“Los colombianos no aguantan un impuesto más, un recaudo más. Hay que ver si lo trae o no lo trae. Si lo trae, yo veo muy compleja esa situación. Por ejemplo, en el Caribe, ¿cómo se le dice a la gente que hay que pagar X o Y impuesto o que le van a deducir esto cuando no tiene ni siquiera para pagar la luz. Vamos a revisar en qué sentido viene esa ley de ajuste fiscal y tomaremos las decisiones correspondientes”, aseguró el presidente del Congreso.

Sobre el resto de la agenda del Gobierno, Henríquez señaló que están “esperando la ratificación de todo ese paquete legislativo que anunció el Gobierno”. Según indicó, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, les anunció el estatuto antiterrorista y otras medidas. “Él informó que estaban en revisión con el área jurídica de Presidencia y, una vez sortearan esa revisión, radicaban esa y otras iniciativas; estamos en la espera de que así lo hagan y desde el Congreso de la República estamos para debatir, buscar acuerdos y que sea lo mejor para los colombianos”.

La pelea entre el Centro Democrático y Salvación Nacional

El congresista también se refirió al pulso político que se viene dando en la derecha por los cuestionamientos del senador Enrique Gómez contra el uribismo. El senador ratificó que ese choque no afecta la relación con el gobierno y que únicamente existiría un tema personal del congresista de Salvación Nacional.

Nosotros apoyamos irrestrictamente todos los proyectos del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella que redundan en beneficio de los colombianos. En los temas del doctor Enrique Gómez, nosotros nos apartamos. Yo veo ahí una inquina personal que no le contribuye para nada a las buenas relaciones que deben existir entre el ejecutivo y el legislativo”.

Y agregó que “yo dialogué con el presidente de la República después de ello y aquí lo que tenemos que hacer es cerrar filas, actuar en coordinación para solucionar los inmensos problemas que tenían los colombianos. Así se lo expresé el presidente y él me dijo que estaba en lo mismo y aquí hay que apoyarlo a él en las decisiones que tiene que tomar y esos temas de vanidades, de egos o de inquina yo los dejo a un lado”.

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