ANI e IDU activan mesas técnicas para acelerar proyectos clave de movilidad en Bogotá

Colombia

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) instalaron mesas técnicas para hacer seguimiento a los proyectos Accesos Norte Fase II y Avenida Longitudinal de Occidente – Tramo Sur (ALO Sur), considerados estratégicos para la movilidad y la conectividad de Bogotá.

Los encuentros entre la Nación y el Distrito se realizarán de manera mensual y tendrán como propósito verificar el avance de las obras, garantizar la articulación institucional y hacer seguimiento al cumplimiento de los cronogramas, así como a la adecuada ejecución de los recursos.

Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI, destacó la importancia de la coordinación entre las entidades y aseguró que el Gobierno Nacional busca avanzar en los compromisos adquiridos con la capital.

“En esta primera mesa técnica queremos ratificar lo que ha venido manifestando el presidente Abelardo de la Espriella: y es el esfuerzo y deber de la Nación de honrar y respetar los compromisos que se tienen con Bogotá. En este sentido, trabajaremos para sacar adelante obras trascendentales como Accesos Norte y ALO Sur. Hace apenas dos semanas, logramos destrabar de la mano de la ANLA, el proyecto Accesos Norte II”.

Por su parte, Orlando Molano, director del IDU, resaltó la necesidad de mantener el trabajo conjunto entre el Distrito y la Nación para sacar adelante los proyectos de infraestructura.

“Tenemos proyectos que dependen de esta articulación y, en ese sentido, agradecemos el trabajo conjunto con la Nación”.

Accesos Norte Fase II

El proyecto Accesos Norte Fase II contempla una intervención aproximada de 17,96 kilómetros y busca mejorar la conexión de Bogotá con los municipios del norte de Cundinamarca, además de contribuir a descongestionar uno de los principales corredores de entrada y salida de la ciudad.

Entre las obras previstas se encuentran:

La construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido.

Un carril exclusivo para TransMilenio entre las calles 191 y 235.

La intervención de los carriles existentes.

Carriles de adelantamiento para TransMilenio en las estaciones proyectadas.

Nueva infraestructura para peatones y ciclistas.

Según la ANI, el proyecto fue destrabado recientemente con el acompañamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lo que permite avanzar en su desarrollo.

ALO Sur entra en fase de construcción

El segundo proyecto incluido en las mesas técnicas es la Avenida Longitudinal de Occidente, tramo Sur (ALO Sur), que contempla la construcción de un nuevo eje vial de 24,5 kilómetros en doble calzada, entre la intersección Chusacá, en Sibaté, y la calle 13, en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Además de la construcción de la nueva vía, el proyecto incluye la rehabilitación del corredor vial existente.

La iniciativa avanzó a una nueva etapa luego de que el pasado 5 de agosto se suscribiera el Acta de Inicio, dando vía libre a la fase de construcción.