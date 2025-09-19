Bogotá estrena vía tras 6 años de retraso, así lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán y el IDU

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció junto al director del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), Orlando Molano, que la extensión de la avenida José Celestino Mutis, que comprende las carreras 114 y 122 en Engativá es toda una realidad y ya está disponible para el uso de la ciudadanía.

Se trata de la obra en ejecución que más retrasos acumulaba en la ciudad: un contrato de más de $63.000 millones, firmado en 2017, que debía iniciar en 2018 y culminar en 2019, pero que solo arrancó hasta 2022. En enero de 2024, al empezar la actual administración, registraba un avance del 53,5 %. Hoy, tras superar múltiples obstáculos de coordinación institucional, se entrega con el 100 % de ejecución.

Una disculpa y un compromiso desde la Alcaldía

Durante la inauguración, el alcalde Galán reconoció los retrasos y pidió excusas a la ciudadanía:

“Bogotá tiene que seguir avanzando con las obras que le mejoren la calidad de vida a la gente. A nombre de la ciudad y del gobierno distrital, perdón por la demora que tuvo esta obra, tienen toda la razón de la frustración y la rabia que produjo, pero ya cumplimos en poner orden, terminarla y entregarla. Lo seguiremos haciendo con las demás obras de la ciudad”, aseguró.

Detalles de la obra y extensión

El proyecto contempló la construcción de 1,35 kilómetros de vía con seis carriles (dos calzadas de tres carriles mixtos por sentido), una ciclorruta de 1,82 km, 16.250 m² de espacio público y la siembra de 91 árboles nuevos.

Para su ejecución fue necesario adquirir y entregar 281 predios, lo que representó uno de los mayores retos de gestión predial en el occidente de Bogotá.

El director del IDU, Orlando Molano, destacó el impacto de la obra en la localidad: “Estamos felices en Engativá, esta era la entrada al pueblo. Este proyecto venía con retrasos de casi seis años. Lo recibimos en el 54 %, logramos adelantarlo y ya lo terminamos para beneficiar a más de 600 mil personas”, afirmó.

Espacio público y bienestar para la comunidad

La intervención no solo se enfocó en la vía, sino también en ofrecer espacios para el disfrute ciudadano. Entre ellos, un gimnasio al aire libre de 458 m² con 17 equipos de ejercicio y siete parques biosaludables con 24 máquinas, pensados para personas de todas las edades.

Adicionalmente, el IDU y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) realizaron la intervención de 136 segmentos viales en sectores aledaños, equivalentes a 28.200 m², mejorando la movilidad local y reduciendo el deterioro de la malla vial.

Un nuevo respiro para la movilidad en el occidente

Con la entrega de la avenida Mutis, más de 612.000 habitantes del occidente de Bogotá se verán beneficiados, así como cerca de 5.000 vehículos en la hora de máxima demanda.

La administración distrital confía en que esta obra no solo reduzca tiempos de desplazamiento, sino que también se convierta en un ejemplo de ejecución y compromiso con la infraestructura que la ciudad requiere.