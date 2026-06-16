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Colombiano preso en Haití: “Nunca tuvimos abogados y firmamos sin saber qué decían los documentos”

Desde una cárcel en Haití, Juan Carlos Yepes, uno de los 17 colombianos detenidos por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, habló en 6AM W sobre su situación judicial, las condiciones de detención y lo que considera graves irregularidades en el proceso en su contra.

Yepes, soldado profesional retirado, aseguró que el caso ha estado marcado por falta de garantías, ausencia de defensa y decisiones judiciales basadas en pruebas que, según él, no los vinculan directamente con el crimen.

“Nunca tuvimos abogados”: el inicio del proceso en Haití

Uno de los puntos más delicados de su testimonio es la ausencia de defensa legal en los primeros momentos de su detención.

“Nosotros no tuvimos representación jurídica por eso nos hicieron firmar documentos sin saber ni siquiera qué decían los documentos”, afirmó Yepes.

Según su versión, esa situación permitió que las autoridades haitianas avanzaran en interrogatorios sin acompañamiento legal.

“Ellos aprovecharon eso para autoincriminarnos a nosotros”, agregó.

El reclutamiento: “Era para seguridad diplomática”

Yepes explicó que su vinculación al caso se dio bajo una promesa de trabajo de seguridad privada en el exterior.

“La información que me da el señor Duberney es prestarle seguridad a un personal diplomático”, relató.

Y añadió cómo cambió el destino del viaje:

“Cuando llego a República Dominicana es que me dicen que voy para el país de Haití, que vamos a prestarle seguridad a un personal diplomático que no confía en la policía de ese país”.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: