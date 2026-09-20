EE.UU. traslada desde Haití a 18 acusados por el asesinato de Jovenel Moïse

Este domingo Estados Unidos trasladó desde Haití a 18 personas acusadas de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, entre ellas exmilitares colombianos que permanecían detenidos en ese país.

Los procesados serán llevados ante la justicia federal en Florida.

El anuncio fue hecho por Jason Reding Quiñones, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, quien informó que los detenidos fueron transportados desde Haití en un avión militar estadounidense.

“Hoy marca la siguiente gran fase en nuestra búsqueda de responsabilidades por el asesinato del presidente Jovenel Moïse”, señaló el fiscal en una publicación difundida en redes sociales.

30 personas han sido acusadas por el magnicidio

Reding Quiñones indicó que 30 personas han sido formalmente acusadas en Estados Unidos por su presunta participación en el crimen y aseguró que las autoridades continuarán investigando tanto a quienes ejecutaron el asesinato como a quienes lo financiaron, facilitaron o apoyaron.

“Cinco años después, seguimos llevando acusados ante tribunales estadounidenses y no hemos terminado”, afirmó.

Las autoridades estadounidenses no divulgaron inicialmente la lista completa de las 18 personas trasladadas. Sin embargo, entre los sospechosos que permanecían detenidos en Haití se encontraban más de una decena de exmilitares colombianos y un antiguo funcionario haitiano.

Exmilitares colombianos, señalados dentro de la operación

La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha establecido que la conspiración involucró a personas en Haití, Colombia y territorio estadounidense.

Según documentos judiciales, dentro de la operación fueron reclutados 22 antiguos miembros del Ejército colombiano, además de otros participantes haitianos y estadounidenses.

Autoridades federales sostienen que un grupo de exmilitares colombianos participó en el operativo que ingresó a la residencia presidencial la madrugada del 7 de julio de 2021.

Jovenel Moïse murió tras recibir múltiples disparos dentro de su vivienda en Puerto Príncipe, mientras que su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.

El proceso judicial continuará en Florida

Estados Unidos ha adelantado durante los últimos años procesos contra varios de los implicados en la trama. En mayo de 2026, un jurado federal en Miami declaró culpables a cuatro acusados por delitos relacionados con la conspiración para asesinar o secuestrar al mandatario haitiano.

Con el traslado de los 18 sospechosos, las autoridades estadounidenses abren una nueva etapa judicial en uno de los casos que ha marcado la crisis política y de seguridad de Haití desde el asesinato de Moïse.