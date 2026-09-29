Estados Unidos sanciona la cúpula del cartel de Sinaloa y altos cargos estatales de México

Ismael Zambada Sicairos, alias 'Mayito Flaco', lider del Cartel de Sinaloa. (Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos )

Estados Unidos anunció sanciones contra el actual líder del cártel de Sinaloa, una veintena de miembros de la cúpula de la organización y cerca de 30 entidades y varios cargos estatales en México presuntamente vinculados con la corrupción del narcotráfico.

Entrar en la lista de sancionados significa que esos individuos o empresas no pueden tener bienes en Estados Unidos, ni acceder a servicios financieros o económicos en dicho país.

El cártel de Sinaloa fue declarado “organización narcoterrorista” por el gobierno estadounidense en febrero de 2025.

Su actual líder es Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, que ejerce su poder a través de una “red de líderes de células con base en Tijuana y Mexicali, facilitadores financieros y funcionarios mexicanos corruptos”, según el comunicado del Departamento de Estado.

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La cúpula del Cartel de Sinaloa. (Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos ) Ampliar La cúpula del Cartel de Sinaloa. (Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos ) Cerrar

Además del “Mayito”, pasan a integrar la lista de sancionados los supuestos jefes de plaza del cártel en Mexicali, Juan José Ponce “El Ruso” y en Tijuana, donde ejercen el poder dos hermanos, Alfonso Arzate “Aquiles” y René Arzate “La Rana”.

“Las designaciones de hoy ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en el gobierno mexicano, particularmente en Baja California, donde presuntos asociados del exesposo de la gobernadora, un exdirector de seguridad pública de Mexicali y otros operadores políticos habrían aceptado sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa”, asegura el texto.

Esos responsables acusados y sometidos a sanciones son Carlos Torres, exmarido de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien Washington le retiró el visado en 2025.

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“Carlos Torres es un operador político vinculado al cártel que mantiene una alianza con El Ruso”, explica el Departamento del Tesoro en un comunicado aparte.

También pasa a ser sancionado el hermano del exmarido, Luis Torres.

Las operaciones de Los Mayos en Baja California. (Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos ) Ampliar Las operaciones de Los Mayos en Baja California. (Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos ) Cerrar

“El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Mendivil” también es acusado de recibir pagos de El Ruso y sancionado, así también un ex alto cargo de aduanas en Chihuahua, Rafael Buenrostro.

Entre las entidades sancionadas aparecen casas de cambio, compañías de transporte y una larga lista de empresas locales.

El comunicado recuerda que la detención de Ismael Zambada “El Mayo”, padre de “Mayito”, en julio de 2024, desencadenó una guerra entre las facciones de Los Mayos y los Chapitos que han provocado asesinatos y desapariciones en Sinaloa y otros estados.