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Mi hermano fue engañado: familiar de colombiano extraditado por caso de asesinato de Jovenel Moïse

Después de cinco años de permanecer detenidos en Haití, 17 militares colombianos retirados, señalados de estar vinculados con el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse, fueron trasladados a Estados Unidos, donde deberán responder ante la justicia federal por su presunta participación en el magnicidio ocurrido en julio de 2021.

Los exmilitares fueron trasladados en un avión hacia el sur de Florida. El caso, que permaneció durante años en la justicia haitiana, entra ahora en una nueva etapa en territorio estadounidense.

Julián Limas, hermano del soldado profesional retirado John Jairo Ramírez, uno de los colombianos detenidos, aseguró en diálogo con Caracol Radio que las familias recibieron con sorpresa la decisión de trasladarlos a Estados Unidos.

“Nosotros, como familias, esta decisión nos tomó con una sorpresa que no esperábamos, que nuestros familiares fueran trasladados al país de Estados Unidos sin contar con decirles a los abogados”, afirmó.

Según Limas, durante estos cinco años los familiares han sostenido que los colombianos fueron engañados por una empresa que los habría llevado a Haití bajo falsas condiciones.

“Nosotros llevamos cinco años pidiéndole a las autoridades colombianas que los escuchen, que ellos fueron engañados por una empresa legal”, señaló.

La versión de las familias

El hermano de Ramírez sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones y testimonios que, según dijo, hacen parte del proceso en Estados Unidos, los colombianos habrían sido llevados a Haití mediante una supuesta orden de captura que posteriormente habría resultado ser falsa.

“Mi hermano fue engañado, llevado por la empresa con una orden judicial supuestamente legal, pero en las declaraciones que las personas en Estados Unidos dicen que la orden era falsa”, aseguró.

Limas también denunció presuntas torturas contra los colombianos durante el tiempo que permanecieron detenidos en Haití. Según explicó, estos hechos fueron incluidos en una tutela presentada por las familias ante la justicia colombiana.

“Los colombianos que se encuentran en Haití fueron torturados. En esa tutela mostramos las torturas”, manifestó.

El familiar aseguró además que las familias han buscado durante estos años que las autoridades colombianas intervengan para garantizar los derechos de los detenidos. Sin embargo, afirmó que han recibido como respuesta que Colombia no puede intervenir frente a decisiones relacionadas con la soberanía haitiana.

La tutela, de acuerdo con su relato, tuvo un fallo en primera instancia y actualmente se encuentra en segunda instancia.

Reclamo por la estigmatización

Otro de los reclamos de las familias está relacionado con el tratamiento mediático que han recibido los exmilitares colombianos. Limas cuestionó que sean señalados como asesinos o mercenarios antes de que exista una decisión judicial definitiva.

“Hay una estigmatización que condena a los colombianos mediáticamente”, sostuvo.

Y agregó: “Cómo medios de comunicación pueden condenar a personas sin un juicio justo, señalándolos de asesinos, de mercenarios, cuando no hay un debido proceso”.

Las familias sostienen que el proceso que ahora se adelantará en Estados Unidos permitirá que los colombianos tengan un juicio y puedan presentar ante las autoridades las pruebas y argumentos de su defensa.

El traslado abre así una nueva etapa en uno de los procesos judiciales derivados del asesinato de Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021, cuando un grupo armado ingresó a su residencia en Puerto Príncipe y acabó con su vida.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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